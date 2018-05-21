Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли

Сотни тысяч и даже миллионы рублей поддержки получат переезжающие сюда, тогда как местному населению, как и прежде, придется рассчитывать только на свои силы

Газета “Коммерсант” ознакомилась с обращением полпреда президента в ДФО и вице-премьера Юрия Трутнева к Владимиру Путину о продолжении инициатив федеральных властей в макрорегионе. Беглое знакомство показывает, что федеральные власти будут придерживаться старых схем поддержки региона. Увы, сколь-либо успешными их назвать нельзя. Население продолжает массово бежать из региона, а экономика растет только в отчетах чиновников. Свободный порт и ТОРы откровенно буксуют. Именно из-за неэффективности подобных мер провалил свою работу экс-министр Александр Галушка.

Самая главная ошибка кураторов Дальнего Востока – полное игнорирование интересов живущего в регионе населения. Никто не предпринимает хоть какие-то меры по увеличению зарплат, которые намного уступают тем же столичным, хотя цены здесь практически на все в 2-3 раза выше «дорогих» московских. Федералы не хотят освободить от соцналогов даже ту часть зарплат, которые местный бизнес платит работникам в виде ДВ коэффициента. Который, кстати, уже сам по себе является дополнительным налогом на региональный бизнес.

Новые экономические проекты, если им повезло быть реализованными, не то что не дают сколь-либо высоких на общем фоне зарплат, но часто даже предлагают заведомо меньшие, путая Дальний Восток с какой-нибудь подмосковной провинцией. Так, один федеральный агрохолдинг, построив крупный комбинат в регионе, разместил вакансии со средней зарплатой в… 17 тыс. рублей.

Даже некоторый спад в миграции населения из региона, который кураторы поставили себе в заслугу, на самом деле в большей своей части объясняется тем, что из-за масштабного кризиса, который начался в 2014 году, практически рухнул рынок недвижимости региона. Соответственно, люди, не сумев выгодно продать жилье, перенесли свои планы по «эвакуации» с Дальнего Востока на более поздний срок.

Далее предлагаем материал из «Коммерсанта».

Дальний Восток просит о нем не забывать

Юрий Трутнев попросил центр о поддержке новых льгот и старых проектов

Пока миграционный отток с Дальнего Востока преодолеть не удается — и власти макрорегиона предлагают Кремлю пакет мер, нацеленных на повышение социальной привлекательности Дальнего Востока, а также фиксируют необходимость продолжать уже начатые инфраструктурные проекты. Среди новых мер — повышение социальных выплат жителям Дальнего Востока и «подъемных» переезжающим туда, научное и культурное развитие макрорегиона и строительство моста на Сахалин.

Полпред президента и вице-премьер Юрий Трутнев еще до переназначения в Белый дом обратился к Владимиру Путину с письмом о необходимости продолжать развитие макрорегиона и предложил несколько новых мер социальной поддержки населения. Президент поручил своему экономическому помощнику Андрею Белоусову и главе Минэкономики Максиму Орешкину «рассмотреть и доложить согласованные предложения».

О том, что Дальний Восток требует не только промышленного, но и социального развития, в том числе для обеспечения новых предприятий рабочей силой, начали говорить еще на Госсовете в сентябре 2017 года (см. “Ъ” от 7 сентября). Согласно концепции демографической политики ДВФО, к 2020 году численность его населения должна стабилизироваться, а к 2025 году начать расти. Ранее власти преподносили льготные режимы (ТОР, свободный порт Владивосток) и бесплатную раздачу земли («дальневосточный гектар») как способ привлечь людей — но пока отток населения уменьшается с переменным успехом: в 2015 году миграционная убыль составляла 21,9 тыс. человек, по итогам 2016 года — 14,8 тыс. человек. За 2017 год макрорегион покинули 17 тыс. человек, признает господин Трутнев.

Теперь для решения проблемы дальневосточные власти предлагают ввести ряд исключений из общих для РФ социальных норм — в частности, локально повысить материнский капитал на 30%, ввести единовременную выплату при рождении первого ребенка, возмещение затрат на покупку или строительство жилья при рождении второго и последующих детей — и освободить работающих родителей многодетных семей от уплаты НДФЛ. Еще одна идея — повышение миграционного притока за счет роста финансовой помощи дальневосточным предприятиям с 225 тыс. руб. до 1 млн руб. на одного работника и «подъемных» программы переселения соотечественников вдвое (до 500 тыс. руб.).

Повышать качество рабочей силы предлагается за счет строительства второй очереди Дальневосточного федерального университета и создания научно-технологического кластера, «включая синхротрон, комплекс ядерно-лучевой медицины, центры морской робототехники, освоения ресурсов мирового океана и биомедицины». Культура должна быть представлена строительством на острове Русский конгрессно-выставочного и театрально-культурного центра (бюджет проекта превышает 140 млрд руб., на участие в нем претендует китайский госконцерн China Communications Construction Corporation). Для новых объектов туристической индустрии — гостиниц, турбаз и санаториев — власти хотели бы добиться пятилетних налоговых каникул по налогу на землю и имущество.

Самый масштабный новый инфраструктурный проект, упомянутый в обращении господина Трутнева,— строительство моста на Сахалин (включая железнодорожный участок длиной 585 км): как писал “Ъ” 16 мая, ОАО РЖД оценивает проект в 540 млрд руб. плюс более 90 млрд руб. на модернизацию путей на острове. В том же разделе традиционно упомянуты расширение пропускной способности БАМа и Транссиба к дальневосточным портам на 115 млн тонн к 2025 году, гарантии РФ и КНР загрузки международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» и завершение строительства и модернизации пунктов пропуска через границу. Продолжать предлагается и субсидирование энерготарифов для региона за счет остальной России (подробнее см. стр. 1). Еще одно развитие старой идеи — фиксация «дальневосточной доли» в инвестсоставляющей госпрограмм на уровне «не менее 5,5%». Напомним, ДВФО добился права включать свои мероприятия в госпрограммы других ведомств еще в 2016 году, когда его госпрограмма сократилась вдвое. Отметим, впрочем, что дальневосточные власти не впервые озвучивают масштабные запросы на участие центра в развитии макрорегиона, но до сих пор их коллегам в Белом доме удавалось значительно их ограничивать, ссылаясь на сохранение единства госрегулирования и законодательства страны.