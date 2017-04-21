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Первый в российской Арктике заповедник "Остров Врангеля" готов принят экотуристов
Наземная территория заповедника - это прибрежные равнины, холмогорье, низкогорье и среднегорье островов Врангеля и Геральд. Примерно две трети территории острова Врангеля занимают горы с наибольшей высотой 1095,4 м над уровнем моря. Остров Геральд представляет собой высокий горный останец, сложенный гранитами и гнейсами, со всех сторон обрывающийся в море крутыми скалистыми уступами высотой до 250 м.
Климат в районе островов арктический с существенным влиянием циклонической деятельности. Большую часть года господствуют холодные арктические воздушные массы, которые отличаются низкими температурами и малым содержанием влаги и пыли. Летом их вытесняют более теплые и влажные воздушные массы из Берингова моря. Нередки и сухие, запыленные континентальные воздушные массы из Сибири. Среднегодовая температура воздуха составляет -11,3°С. Самым холодным месяцем является февраль (-24,9°С), самым теплым - июль (+2,5°С). Безморозный период на островах обычно не превышает 20-25 дней, часто ограничивается лишь парой недель. За год выпадает в среднем 152 мм осадков, примерно половина приходится на снежные месяцы. Для зимнего периода характерны сильные и продолжительные северо-восточные ветры, скорость которых порой превышает 40 м/с.
Досье «Дальневосточного капитала»:
Официальная дата рождения заповедника - 23 марта 1976 года. В этот день было подписано Постановление Совета Министров РСФСР об организации Государственного природного заповедника «Остров Врангеля». Фактически же все началось гораздо раньше: в 1953 году органы административной власти Магаданской области приняли резолюцию об охране лежбищ моржей на острове Врангеля, а в 1960 году по решению Магаданского облисполкома был создан долговременный заказник. В 1968 году его преобразовали в заказник республиканского значения. С 2004 года заповедник получил высокий статус - «Объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО».
Медвежий роддом
Остров Врангеля известен как место, где выводят свое потомство белые медведи - живые символы Арктики. Ежегодно на территории заповедника залегают в родовые берлоги сотни медведиц. В марте-апреле медведицы с медвежатами выходят из берлог и некоторое время остаются на острове, чтобы медвежата привыкли к суровым условиям окружающей
среды. Затем они уходят на паковые льды.
Полярные песцы тоже облюбовали остров Врангеля. Плотность их выводковых нор на заповедной территории намного выше, чем в других районах Чукотки. Практически ежегодно на острове гнездятся и белые совы. В заповеднике обитают 2 вида леммингов, на которых охотятся песцы и совы.
В заповеднике гнездятся около 50 видов птиц. Кроме того, зарегистрировано более 100 перелетных или залетных видов птиц. На острове Врангеля находится единственная в Евразии большая колония белых гусей.
На острове обитают копытные - северные олени и овцебыки, завезенные сюда в 1948-м и в 1975 годах соответственно. Периодически с материковой Чукотки приходит лисица, а росомаха и волк уже стали обычными видами.
Острова Врангеля и Геральд - излюбленное место тихоокеанских моржей. Здесь располагается крупное моржовое лежбище. В прибрежных водах обитают тюлени - кольчатая нерпа, лахтак. Иногда можно наблюдать серых китов.
Растительный мир заповедника по-настоящему уникален: на островах широко представлены реликтовые сообщества, которые господствовали на севере Берингийской суши в плейстоцене. На острове Врангеля можно найти практически все типы арктических ландшафтов, за исключением ледниковых.
Туризм
В короткий период свободной воды в прилегающей акватории остров Врангеля доступен для круизных судов. Разработаны и действуют два круизных маршрута. Поскольку «Остров Врангеля» - особо охраняемая территория, посещения необходимо предварительно согласовывать с администрацией заповедника. Со всеми требованиями и условиями можно познакомиться на официальном сайте в разделе «Познавательный туризм».
В круизные программы входят и сухопутные экскурсии. Заповедник «Остров Врангеля» крайне привлекателен для экотуристов. Разработаны 7 наземных экскурсий.
Пешие экскурсии по берегу острова дают возможность как бы оказаться внутри немыслимой красоты этой заповедной земли. Особенно интересно это будет для любителей фотографии. Вы увидите поразительные пейзажи высокоширотной Арктики, ледники и скалы, птиц, белых медведей, моржей и китов, редкие полярные растения.
На острове Врангеля есть место, где ощущается таинственное дыхание древних легенд, территория добрых и злых духов. Это палеоэскимосская стоянка «Чертов Овраг» - раскопки сезонного лагеря древних охотников, существовавшего 3200 лет назад.
В начале лета на льдинах в заливе отдыхают моржи и тюлени, появляются белые медведи. Более поздним летом, в безветренные дни, почти всегда видны фонтаны серых китов. Чтобы получше изучить обитателей острова, стоит совершить небольшую экскурсию по тундре на западном берегу реки Гусиной. Там вас ждут изобилие растительности, а также мирно пасущиеся небольшие стада овцебыков, белые совы, песцы, лемминги. На скалистых берегах южного побережья острова Геральд собираются огромные птичьи базары, а летом отдыхают белые медведи, которые выходят с разрушающихся льдов. Каждую группу сопровождают сотрудники заповедника. Во время сухопутных экскурсий посетители останавливаются в гостевых домах, оборудованных на острове Врангеля. Гостевые дома есть на кордонах «Сомнительная», «Пик Тундровый», «Неожиданная», «Уэринг», «Красный Флаг».
Посещение
Пребывание туристов на территории заповедника «Остров Врангеля» допускается только при наличии разрешения администрации заповедника. При посещении необходимо строго соблюдать порядок, установленный Положением о заповеднике, и правила посещения Чукотского автономного округа.
Фото Максима АНТИПИНа, Игоря ОЛЕЙНИКОВА, Анны НОВИЧКОВОЙ.
Люция БЕРЕЗЮК.
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