Получателей дальневосточных гектаров может ждать жестокое разочарование

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий выдавать россиянам земельные участки в безвозмездное пользование не только на Дальнем Востоке, но и в других регионах России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Проект федерального закона… расширяет действие ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа... устанавливая право граждан на безвозмездное получение земельных участков не только на территории Дальневосточного федерального округа, но и на территории всей России", - отмечено в пояснительной записке к законопроекту, пишет Vestifinance.Ru.

Законопроект призван решить ряд задач. Прежде всего необходимо вовлечь население в производство сельскохозяйственной продукции для личных нужд, решить вопрос заселения отдаленных районов, заброшенных деревень. Новый закон поможет повысить потребительскую активность населения и развить предпринимательство.

Законопроект позволит вовлечь в оборот миллионы гектаров земель. "В случае принятия настоящего проекта закона за счет устанавливаемых целей его реализации в течение нескольких лет в нашей стране будет сформирован новый социальный слой граждан, улучшивших свое экономическое положение за счет вводимых законопроектом мер, что, безусловно, является главной целью и основной задачей государства", - отмечено в пояснительной записке.

Третий этап освоения земель на Дальнем Востоке по закону о "дальневосточном гектаре" начался 1 февраля. Теперь любой россиянин может получить участок земли на Дальнем Востоке.

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 г., россияне смогут один раз безвозмездно получить один гектар земли в ДФО. Участок предоставляют на пять лет, если он свободен от прав третьих лиц и находится в свободном обороте. Через пять лет при условии использования земли по назначению ее можно арендовать или получить в собственность.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.