Дальневосточный институт (филиал) ВСЕРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ): ОЧНО, ЗАОЧНО И ДИСТАНЦИОННО

УЧИСЬ В ХАБАРОВСКЕ - ПОЛУЧАЙ МОСКОВСКИЙ ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА!

ВУЗ осуществляет набор на бюджетные и внебюджетные места по направлениям:

- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

- ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- МАГИСТРАТУРА: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПОСТУПАЙ К НАМ И ПОЛУЧАЙ:

рассрочку оплаты за обучение

помощь в размещении для проживания иногородним студентам

содействие в трудоустройстве на государственную службу

Стоимость очного обучения - 80 000 р. в год.

Стоимость заочного обучения до 42 000 р. в год.

Узнай больше! (4212) 94-00-26 khv.rpa-mu.ru

Адреса института: г. Хабаровск, ул. Герасимова, 31, ул. Карла Маркса, 60 (площадь им. Ленина)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №1537 от 24 июля 2015 г. (рег. № 0008577).

Свидетельство о государственной аккредитации №1519 от 09 ноября 2015 г. (серия 90А01 N 0001610). Реклама