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Дальневосточный институт (филиал) ВСЕРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ): ОЧНО, ЗАОЧНО И ДИСТАНЦИОННО
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ВУЗ осуществляет набор на бюджетные и внебюджетные места по направлениям:
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- ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- МАГИСТРАТУРА: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
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Адреса института: г. Хабаровск, ул. Герасимова, 31, ул. Карла Маркса, 60 (площадь им. Ленина)
Лицензия на право ведения образовательной деятельности №1537 от 24 июля 2015 г. (рег. № 0008577).
Свидетельство о государственной аккредитации №1519 от 09 ноября 2015 г. (серия 90А01 N 0001610). Реклама
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- Дальневосточный институт (филиал) ВСЕРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ): ОЧНО, ЗАОЧНО И ДИСТАНЦИОННО
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