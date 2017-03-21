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Дальневосточный институт (филиал) ВСЕРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ЮСТИЦИИ (РПА МИНЮСТА РОССИИ): ОЧНО, ЗАОЧНО И ДИСТАНЦИОННО

21 Марта 2017, 14:46 | Дальний Восток

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Адреса института: г. Хабаровск, ул. Герасимова, 31, ул. Карла Маркса, 60 (площадь им. Ленина)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №1537 от 24 июля 2015 г. (рег. № 0008577).

Свидетельство о государственной аккредитации №1519 от 09 ноября 2015 г. (серия 90А01 N 0001610). Реклама

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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