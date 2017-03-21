КГА ПОУ "ПРИМОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ждет абитуриентов

СЕГОДНЯ - УЧЕБА, ЗАВТРА - РАБОТА, В БУДУЩЕМ - СТАБИЛЬНОСТЬ!

Приглашаем выпускников 9­-11­х классов поступить в наш колледж на специальности дневного и заочного обучения

Дневное обучение

на бюджетной и платной основах на базе 9­11 классов

• Компьютерные сети

• Информационные системы (по отраслям)

• Информационное обеспечение градостроительной деятельности

• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

• Документационное обеспечение управления и архивоведение

• Гостиничный сервис (с изучением китайского языка)

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

• Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)

• Архитектура

• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Заочное отделение

на бюджетной и платной основах на базе 9­11 классов

• Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям)

• Гостиничный сервис

• Документационное обеспечение управления и архивоведение

• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

• Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)

• Компьютерные сети

Студентам, успешно обучающимся на дневном отделении (бюджетная основа), выплачиваются академическая и социальная стипендии.

Юношам, поступающим на базе 9 классов, на время обучения предоставляется отсрочка от армии.

Иногородним предоставляется общежитие.

1,2,3 марта, 7 апреля ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

Вступительные испытания на специальность «Архитектура» - экзамен по рисунку

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

На базе 9 классов - 3 года 10 мес.; на базе 11 классов - 2 года 10 мес.

Лицензия № 120 от 21.07.2014 г. Свидетельство о государственной аккредитации №41 от 30.05.2016 г. Реклама