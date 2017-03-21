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КГА ПОУ "ПРИМОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ждет абитуриентов
СЕГОДНЯ - УЧЕБА, ЗАВТРА - РАБОТА, В БУДУЩЕМ - СТАБИЛЬНОСТЬ!
Приглашаем выпускников 9-11х классов поступить в наш колледж на специальности дневного и заочного обучения
Дневное обучение
на бюджетной и платной основах на базе 911 классов
• Компьютерные сети
• Информационные системы (по отраслям)
• Информационное обеспечение градостроительной деятельности
• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
• Документационное обеспечение управления и архивоведение
• Гостиничный сервис (с изучением китайского языка)
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
• Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)
• Архитектура
• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Заочное отделение
на бюджетной и платной основах на базе 911 классов
• Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям)
• Гостиничный сервис
• Документационное обеспечение управления и архивоведение
• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
• Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)
• Компьютерные сети
Студентам, успешно обучающимся на дневном отделении (бюджетная основа), выплачиваются академическая и социальная стипендии.
Юношам, поступающим на базе 9 классов, на время обучения предоставляется отсрочка от армии.
Иногородним предоставляется общежитие.
1,2,3 марта, 7 апреля ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
Вступительные испытания на специальность «Архитектура» - экзамен по рисунку
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
На базе 9 классов - 3 года 10 мес.; на базе 11 классов - 2 года 10 мес.
Лицензия № 120 от 21.07.2014 г. Свидетельство о государственной аккредитации №41 от 30.05.2016 г. Реклама
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