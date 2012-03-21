Час рабочего времени россияне тратят на Интернет в личных целях

21 марта, ZRPRESS. Более половины россиян (64%), которые используют Интернет на работе в личных целях, тратят в среднем от 15 до 60 минут в течение рабочего дня на просмотр почты, переписку в месенджерах и социальных сетях, свидетельствуют результаты опроса службы исследований компании HeadHunter.

Согласно исследованию, 46% респондентов ежедневно читают личную почту или новости, 33% общаются по личным вопросам в мессенджерах, а еще 26% тратят рабочее время на социальные сети. "Большинство работающих за компьютером мужчин (47%) ежедневно отводят часть рабочего времени серфингу новостей, а женщины - просмотру личной почты (46%)", - отмечается в опросе.

"Золотой Рог".