МВД потратит свыше 4 миллионов рублей на швейцарские часы

21 марта, ZRPRESS. Министерство внутренних дел РФ объявило о поиске исполнителя госконтракта на поставку наручных часов общей стоимостью свыше четырех миллионов рублей. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Ориентировочно ведомство хотело бы получить часы швейцарской марки Candino или иные, соответствующие ей по уровню качества.

Как следует из документации об аукционе, часы должны быть механические с автоподзаводом, выполнены из нержавеющей стали с кожаными и каучуковыми ремешками или стальными браслетами. Стекло часов должно быть сапфировое с твердостью не менее 2,2 тысячи по шкале Виккерса.

Заявки на участие в тендере принимаются до 9 апреля, открытый электронный аукцион назначен на 16 апреля.

"Золотой Рог".