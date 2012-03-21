Блат по-прежнему актуален

Служба исследований HeadHunter опросила 3163 пользователя сайта hh.ru, чтобы узнать, каков процент сотрудников, строящих карьеру с помощью связей.

Почти половина участников опроса хотя бы раз в жизни пользовались выгодными связями, в основном для того, чтобы устроиться на работу. Интересно, что большинство из них были вынуждены прибегнуть к знакомствам, так как без них никогда не достигли бы желаемой позиции.

Среди тех, кто не прибегал к связям, 62% считают, что пользоваться блатом нормально, но только при условии, что работник соответствует требованиям желаемой позиции. Сами же участники опроса не воспользовались связями только потому, что блата у них попросту не было.

"Золотой Рог".