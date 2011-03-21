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Первый губернатор Приморья назначен директором Школы региональных и международных исследований ДВФУ

21 Марта 2011, 11:13 | Дальний Восток

В Дальневосточном федеральном университете новое назначение. Директором Школы региональных исследований назначен Владимир Сергеевич Кузнецов.

«Большой опыт работы Владимира Кузнецова в международной и дипломатической сфере поможет ему в деятельности на посту директора Школы региональных и международных исследований. Напомню, что это направление является одним из приоритетных в Программе развития ДВФУ», - отметил ректор Дальневосточного федерального университета Владимир Миклушевский.

«Я рад вернуться в Приморье и рад тому, что мне доверено возглавить такое интересное и перспективное направление в Дальневосточном федеральном университете как Школу региональных и международных исследований, - сказал Владимир Кузнецов. – ДВФУ станет форпостом российского образования в Азиатско-тихоокеанском регионе, и потому нам особенно важно готовить профессионалов высокого класса в области регионоведения, с отличным знанием языков, экономики, культуры, геополитики стран АТР».

Владимир Кузнецов хорошо известен в Приморье. Родился в 1954 г., получил высшее образование в МГИМО МИД СССР, окончил аспирантуру Института мировой экономики АН СССР. В 1990 г. был избран председателем исполкома Приморского совета народных депутатов, с 1991 по1993 гг. занимал пост Губернатора края. Именно в годы его руководства краем Владивосток стал «открытым» городом, а г. Находка – особой экономической зоной. После (до 1997 г.) возглавлял Генконсульство России в Сан-Франциско (США), затем там же работал в представительстве Фонда президентских программ.

К работе в ДВФУ Владимир Кузнецов приступит в апреле 2011 г.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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