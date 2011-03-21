Чтобы сегодня собрать в школу первоклашку, нужна сумма от шести тыс. руб

Летние каникулы всегда пролетают быстро. И вот не за горами уже 1 сентября, а значит, родителям самое время готовить детей к школе.

Сегодня еще можно купить одежду, обувь и школьные аксессуары по доступным ценам. Продавцы обещают повышение цен на вcе это по мере приближения Дня знаний.

Школьный фасон

Форма в школах официально не введена, но на 1 сентября принято идти "при полном параде" - светлый верх, темный низ, а для начальных классов - это почти повседневный вариант.

"В магазине "Бубль-Гум" я купила костюм для дочери за весьма приемлемую цену, около 700 руб., но вот незадача - для сына выбора школьной одежды там пока нет. В других магазинах города стоимость костюма для мальчиков - не меньше тысячи рублей", - делится первыми "школьными" покупками Катерина, мать двойняшек, которые идут в школу в первый раз.

В ТЦ "Галерея" расположено несколько магазинов детской одежды, и выбор здесь больше, но и цены повыше, чем в предыдущем магазине. К примеру, блузки для девочек стоят от 950 до 1100 руб. сорочки для мальчиков от 600 до 1000. Юбочки от 950 до 1500, а брюки от 950 руб. и выше.

Если же брать готовый костюм, для девочки он стоит в среднем 1200 руб., а для мальчика - 2000 руб. (магазин "МиниМода"). Качественная обувь в магазинах стоит от 900 до 1100 руб. ("Бубль-Гум").

А вот на рынках города можно найти одежду для школьника за меньшую сумму. Цены на товар здесь отличаются от магазинных на 500-600 рублей. Также можно заглянуть в интернет-магазин детской одежды.

Книжный заговор

Еще одно составляющее сбора в школу - учебники. Они давно уже стали одним из самых дорогостоящих товаров для школьников и их родителей. В среднем один учебник обходится в 200-250 руб., а это не дёшево. Также следует отметить, что цена может зависеть от года выпуска, ведь чем новее книга, тем она дороже, разница между одним и тем же учебником может составлять около 100 руб., а то и больше. Например, учебник по литературе 2003 г. обойдется в 220 руб., а за аналогичную книгу 2008 г. придется отдать уже 320 руб.

- Это просто заговор какой-то, - жалуется Иван К. на дороговизну учебников и непреклонность учителей, требующих каждый год новые издания. - Почему в вузах, наоборот, поощряют практику, когда студенты пользуются литературой, выпущенной 20-30 лет назад?

"Я отправляю дочку в пятый класс. В этом году необходимо 10 новых учебников. Практически все они состоят из двух томов, причем учителя требуют покупать только новые издания, хотя разницы я не вижу", - говорит Ольга Н.

Выбор школьной литературы огромен, так же как и количество магазинов в городе, в которых разница в стоимости книг минимальная. Например, самый дорогой учебник в магазине "Кругозор", состоящий из двух томов, будет стоить 450 руб. ("Русский язык", 6 класс), поэтому за учебники придется отдать немалую сумму.

Следует подумать и о школьном рюкзаке. В магазинах и на рынке цены на портфели практически ничем не отличаются - от 350 до 600 руб. "Я больше не покупаю сыну дешёвые портфели, они служат недолго, и на год ему нужно таких уже два, а то и больше. Поэтому приходится искать подороже, а значит, качественнее, и он обходится мне уже около 1500 рублей", - рассказывает Любовь Александровна, мать третьеклассника.

Канцелярская мышь

Выбор канцелярских товаров радует своим разнообразием. Что не придётся по вкусу одному человеку, понравится другому. Так, огромный ассортимент канцелярии представлен в магазине "Секретарь" (ост. Лазо).

В школу в основном требуются тетради по 12 и 48 листов. Если первые достигают максимальной цены в 10 руб., то вторые стоят около 20. К слову, на первое время покупается приблизительно 15-20 тетрадей, ну а в дальнейшем они просто докупаются. Дневник в мягкой обложке обойдётся вам в 35 руб., а в жёстком переплёте - уже в 50-70 руб.

Альбом для рисования стоит от 26 руб. и выше, цветная бумага - от 12, цветной картон - от 35 руб. Шариковые ручки стоят от 5 до 20 руб., гелиевые ручки - на 5-10 руб. дороже. Набор цветных ручек - 45-150 руб., в зависимости от количества цветов. Краски для рисования обойдутся в среднем в 60-80 руб., пластилин - около 90. Пеналы предлагаются от 35 руб. (ткань) до 150 руб. (металл). А вот готовые пеналы (с наполнением) обойдутся уже в 350-400 руб. ("Кругозор").

"Подготовка дочери к первому классу мне обошлась в 2,5 тыс. руб., и это не считая одежды и обуви, только учебники и канцелярия. Страшно подумать, что это только первый класс! А что будет в старших классах?" - жалуется Анна Соколова.

Подведя итог и усреднив стоимость основных и самых необходимых школьных аксессуаров, в итоге мы получили сумму, превышающую 6 тыс. руб. Но, повторимся, с приближением 1 сентября "школьный ценник" будет только расти!