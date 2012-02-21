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Владивостоку обещают снег
До весны осталось чуть больше недели, а снега в некоторых районах Дальнего Востока до сих пор толком не видели. В первую очередь, это относится, конечно, к Приморскому краю. Впрочем, на этой неделе синоптики прогнозируют осадки даже в столице края. Что ж, поживем - увидим. Ну а пока погодные условия в Приморье определяет поле пониженного давления. А вот на Камчатке и островных территориях сейчас господствует активный глубокий циклон. Поэтому здесь наблюдаются сильный ветер, значительные осадки, понижение температуры...
В ближайший четверг, а точнее, в День защитника Отечества - во ВЛАДИВОСТОКЕ очень даже возможен снег. Приближение весны сказывается на температурных показателях. Так, днем воздух уже прогревается до минус 3-7. Впрочем, зима пока тоже не сдается – с наступлением сумерек в столице Приморского края происходит понижение температуры до 10-15 градусов мороза.
Что касается наших ближайших соседей, то в ХАБАРОВСКЕ снега вновь не будет целую неделю. Днем температура не превышает 18-23 градусов мороза. После захода солнца в городе на берегу Амура воздух остывает до 25-28 ниже нуля.
Не будет снега на этой неделе и в БЛАГОВЕЩЕНСКЕ. Да и теплее не станет. В дневное время температура выше 20-25 градусов мороза не поднимется. По ночам в столице Амурской области столбик на шкале термометра опускается до отметок минус 25-29.
Зато в ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ снег выпадет во вторник и среду. Дневной температурный фон почти не изменится – 10-13 градусов мороза. Ночная температура в столице островной области по-прежнему понижается до минус 15-18.
Вновь похолодало в МАГАДАНЕ. Дневная температура в столице Магаданской области сейчас не превышает 18-22 градусов мороза. Снега в городе в ближайшие шесть-семь дней не ожидается. В ночные часы воздух остывает до 23-28 ниже нуля.
В пятницу и субботу может выпасть снег в ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. Дневная температура не превысит 4-6 градусов мороза. После захода солнца происходит понижение до минус 7-10.
"Золотой Рог".
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