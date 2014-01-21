Численность экономически активного населения на Чукотке в декабре 2013 года составила 29 923 человека – более 58,9 % от общего числа жителей региона. Из них 28 758 человек (96,1 %) были заняты в экономике, остальные не имели занятия, но активно его искали. Об этом сообщили в Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Чукотскому АО по итогам мониторинга по проблемам занятости, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства ЧАО.

Как уточнили специалисты, в соответствии с методологией Международной организации труда граждане из числа экономически активного населения, не имеющие занятия, классифицируются как безработные. В то же время в государственных учреждениях службы занятости в такой категории зарегистрированы 796 человек.

– Данные за декабрь по отношению к ноябрю того же года изменились в сторону уменьшения численности занятого населения на 3280 человек (немногим более 10 %), количество безработных при этом несколько увеличилось – на 121 человека (11,6 %). Средний возраст безработных граждан на Чукотке – 35 лет, – сообщили в ведомстве и добавили, что более 68 % в этой категории мужчин, 9 % составляет молодежь до 25 лет.

Средняя продолжительность поиска работы в декабре минувшего года составила у женщин 6,8 месяцев, у мужчин – 9,2 месяцев.

ZRPRESS.RU, Владивосток.