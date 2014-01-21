Раки попятятся вверх по карьерной лестнице

Бизнес- гороскоп на неделю с 20 по 26 января

Овен. Овнам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на вопросах планирования. Вам удастся правильно оценить будущие тенденции и в соответствии с ними спланировать свои действия. Между тем это не лучшее время для ведения переговоров и индивидуального обслуживания клиентов.

Телец. Удачно сложится эта неделя для Тельцов, занимающих руководящие должности. Скорее всего, вам поступит ценная информация, благодаря которой вы сможете составить верное представление о реальном положении дел. Между тем трудности могут возникнуть у тех, кто занимает подчиненные должности.

Близнецы. Близнецам рекомендуется уделить больше времени повышению своей квалификации. Студенты вузов смогут легко и быстро сдать все «хвосты». Для игроков на фондовой и валютной бирже это слишком рискованное время. Желательно не заключать новые сделки и закрывать открытые ранее позиции.

Рак. Ракам не следует бояться перемен в карьере, ведь они откроют перед ними новые перспективы. Между тем это довольно сложное время для исполнения ранее достигнутых договоренностей. Не исключено, что вам придется столкнуться с нарушением сроков исполнения работ.

Лев. У Львов, специализирующихся на торгово-закупочной деятельности, эта неделя может быть связана с нарушением отлаженного ритма работы и принятием ошибочных решений. Полагайтесь на сотрудничество с деловыми партнерами, они вас не подведут.

Дева. Некоторых Дев на этой неделе ждет нестабильная финансовая ситуация. Это не лучшее время для рискованных инвестиций и проведения рекламных кампаний. Успешно сложатся дела, связанные с техническим творчеством, рационализаторством.

Весы. У Весов это не лучшее время для реализации личных инициатив и старта новых проектов. Может снизиться результативность бизнеса, связанного с недвижимостью. Работников сферы услуг ждет благоприятный период. Сейчас можно начинать рекламные кампании.

Скорпион. Скорпионам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на тех проектах, которые близки к завершению. Благодаря четкому планированию и эффективному использованию технических средств вы сможете благополучно завершить начатые дела. Не следует доверять случайной информации.

Стрелец. Стрельцам звезды советуют сосредоточить усилия на укреплении деловых связей. Скорее всего, в вашем окружении появится много людей с интересными идеями. Принимайте к сведению поступающую информацию, в дальнейшем она может пригодиться. Также рекомендуется экономнее расходовать финансовые ресурсы.

Козерог. Козерогов ждет напряженное время в карьере. Могут испортиться отношения с начальством. Старайтесь вырабатывать в себе исполнительскую дисциплину, даже если вы внутренне не согласны с мнением руководства по тем или иным вопросам. Могут возрасти доходы от сделок с недвижимостью и использования технических новинок.

Водолей. Работа Водолеев на этой неделе может подвергнуться проверке со стороны контролирующих органов. Постарайтесь не давать ни малейшего повода для придирок. Аккуратно заполняйте любую документацию и четко соблюдайте дисциплину труда.

Рыбы. Рыбам на этой неделе противопоказаны любые риски. Например, крайне нежелательно заниматься пусконаладочными работами после проведения технического ремонта либо заключать рискованные финансовые сделки. Между тем это удачное время для работы на полставки или по совместительству.

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