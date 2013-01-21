Вузы Дальнего Востока не вполне поспевают за требованиями реального сектора экономики

Научно-образовательный комплекс Дальнего Востока пока не в полной мере отвечает потребностям меняющейся экономики региона. Такой вывод сделали участники совместного заседания президиума ДВО РАН и Совета ректоров вузов ДФО, состоявшегося во Владивостоке.

Между тем в подготовке кадров для Дальневосточного региона совместно с преподавателями 35 вузов участвуют ученые 34 научно-исследовательских институтов Дальневосточного отделения Российской академии наук. Около 30% всех научных сотрудников ДВО РАН ведут регулярные занятия в вузах региона, они работают на 35 базовых кафедрах, обеспечивают деятельность 40 учебно-научных и инновационно-технологических центров, 7 центров научно-производственной практики студентов. В вузах региона с помощью ученых созданы 13 совместных исследовательских лабораторий и 26 научно-образовательных центров.

Студенты имеют возможность работать на современной приборной базе 18 академических центров коллективного пользования. Ученые Дальневосточного отделения читают более 350 уникальных специальных курсов лекций, участвуя в подготовке специалистов по 300 специальностям и направлениям высшего профессионального образования.

Все это позволяет готовить вполне конкурентоспособные кадры, способные работать как в реальной экономике, так и в научно-исследовательском секторе. Например, по словам председателя ДВО РАН академика Валентина СЕРГИЕНКО, 20 лет назад учреждения Дальневосточного отделения существенно пополнялись за счет центральных вузов страны, сегодня лишь 3-5% приезжают из вузов других регионов и 90-95% молодых ученых – это выпускники местных вузов. Наши студенты и молодые ученые показывают хороший уровень на различных международных состязаниях, например, недавно команда дальневосточников выиграла чемпионат мира по подводной робототехнике.

Впрочем, названная цифра может иметь и другую интерпретацию – выпускники центральных вузов сегодня не очень-то хотят ехать на Дальний Восток. Более того, столичный рынок труда так обширен, что готов «проглотить» и лучших выпускников школ и высших учебных заведений ДФО. Что, собственно, и происходит. Как отметил в своем выступлении председатель Совета ректоров вузов ДФО, ректор Тихоокеанского государственного университета Сергей ИВАНЧЕНКО, введение ЕГЭ создало для региональной высшей школы определенные проблемы – выпускники с высоким баллом покидают регион, поскольку ни один из вузов Дальнего Востока не вошел в группу элитных. А чуть позже тех, кто все-таки остался и окончил местный вуз с хорошими результатами, в большом количестве перекупают западные компании.

По мнению Сергея Иванченко, если ситуацию выпустить из-под контроля, к 2020 году регион столкнется с дефицитом высококвалифицированных кадров порядка 30 тысяч человек. О том, как переломить тенденцию, активизировать сотрудничество ученых и представителей высшей школы, сделать восточную сеть университетов эффективной, и шла речь на совместном заседании.

– Если наложить две вещи – программу социально-экономического развития Дальнего Востока и программу развития наших высших учебных заведений, то мы увидим некое несоответствие, – сказал председатель ДВО РАН академик Валентин Сергиенко. – В качестве точек роста на Дальнем Востоке сегодня обозначены нефтехимия, газохимия, нефтегазовые проекты. Но ни один из вузов региона не готовит специалистов для этой отрасли. Получается, что обеспечить устойчивую работу нефтегазовых предприятий можно только за счет привезенных сюда специалистов. Значит, опять появляются временщики, которые, отработав, уезжают. Но для того чтобы система была устойчивой, должно быть собственное воспроизводство кадров. Поэтому ставится задача, чтобы вузы Дальнего Востока начали подготовку по новым направлениям и образовательным программам, соответствующим программе развития региона.

Другое важное направление экономики ДФО – комплексная переработка минерально-сырьевой базы. Но, по мнению академика, сегодня здесь не готовятся ни геологи, ни специалисты в области геофизики, геохимии, минералогии, петрологии, в то время как в них есть насущная потребность. Этот перечень перспективных специальностей продолжил директор Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН Сергей ГОРЯЧЕВ.

– Где готовят специалистов в области обогащения, отработки технологий? Да, у нас есть отдельные разрозненные лаборатории… Вот и уходит с Дальнего Востока за рубеж в лучшем случае концентрат.

Кого готовить, в каком количестве и как удержать квалифицированные кадры в регионе – эти вопросы сегодня стали одними из самых важных для устойчивого развития региона. Определяясь со специальностями, вузам предстоит учесть региональный кадровый заказ – он может составить до 70-80% набора. Контрольные цифры федерального заказа, по словам Сергея Иванченко, 20-30%.

– Нужно пересмотреть планы выпуска специалистов, сократив подготовку бухгалтеров и бессчетное количество менеджеров по управлению чем-нибудь, а готовить конкретных специалистов, которые способны возглавить производство, – считает Валентин Сергиенко.

Эту мысль поддержал и председатель Совета ректоров вузов ДФО, констатировав, что в некоторых регионах федерального округа до 40-60% образовательных услуг направлены на изучение экономики и социальной сферы, в то время как специалисты с высшим образованием нужны в добывающем и обрабатывающем производстве, сельском и лесном хозяйстве и многих других отраслях. Восточная сеть университетов должна формироваться и функционировать с учетом создания региональных кластеров, развития новых отраслей, в том числе аэрокосмической, горно-металлургической, нефтехимической.

Проблема закрепления специалистов, по мнению ученых, не может быть решена без программного подхода к обеспечению молодых научных кадров доступным жильем. «Необходимо здесь создавать рабочие места, инфраструктуру, чтобы они не чувствовали оторванности, которая пока есть», – подчеркивает председатель Совета ректоров ДФО. А кроме того, попытаться переломить убеждение молодых, что жить интересной и насыщенной жизнью можно только там, в Европе.

– Когда я беседую с родителями будущих абитуриентов, агитируя поступать к нам, привожу и такой довод: от Хабаровска до Москвы 8 часов лета, до Токио – 2,5 часа, до Пекина – 2,5 часа, до Сеула столько же. То есть мы живем в окружении столиц мира, и здесь есть немало возможностей для развития. То, что сейчас делают президент и правительство в отношении нашего региона, – очень важно. В свое время Петр прорубил окно в Европу, а сейчас открывается окно или двери в Юго-Восточную Азию, и именно здесь есть хорошая возможность реализоваться в профессиональном плане. Статистика показывает – там, где есть точки роста, где создаются рабочие места, идет приток населения, – размышляет Сергей Иванченко.

Чтобы этот приток был обеспечен квалифицированными специалистами, по мнению ректора ДВФУ Сергея ИВАНЦА, взаимодействие высшей школы и научных учреждений ДВО РАН нужно принципиально активизировать.

Помимо базовых кафедр, которые себя хорошо зарекомендовали, считает ректор ДВФУ, нужно создавать и другие исследовательские единицы – для проведения более глубоких фундаментальных исследований. От академии они могут получить высокий уровень научных руководителей, аппаратурную поддержку, а от университета – молодых инициативных исполнителей. И примеры такого эффективного сотрудничества есть в ДВФУ, ТГУ, СВФУ и в других вузах.Чтобы подготовка кадров в Дальневосточном регионе шла в русле его социально-экономического развития, участники собрания решили обратиться к министру по развитию Дальнего Востока Виктору ИШАЕВУ с предложением рассмотреть на коллегии министерства вопрос о кадровом обеспечении и научном сопровождении государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

Впрочем, уже сегодня ясно, что дальнейшее развитие структуры Дальневосточного отделения РАН будет ориентировано на точки роста региональной экономики. Как рассказал корреспонденту «ДК» Валентин Сергиенко, в связи с развитием в ДФО нефтехимии и газохимии на Русском острове предусмотрено создание Института прикладной химии, который будет заниматься углеводородами, производством удобрений и полимерных материалов. В числе новых научных учреждений, которые также появятся на берегу бухты Парис, Центр экологического мониторинга морских акваторий, Институт медицинских технологий. В планах создание Института геофизики и геохимии, Института прикладной математики, Академического научно-образовательного парка.

Ирина БАРАННИК. Журнал «Дальневосточный капитал», Владивосток.