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Должники за электроэнергию во Владивостоке могут остаться при свечах в канун Нового года
Злостные неплательщики останутся без электроэнергии и светящейся елки
Владивостокский расчетно-контрольный центр филиала ПАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» усилил меры воздействия на недобросовестных потребителей. На сегодняшний день долги абонентов Владивостока превышают 411 млн рублей. Ежемесячно специалисты ВРКЦ отключают электроснабжение 1,5 тыс. должникам. В декабре сформированы дополнительные бригады, которые планируют приостановить подачу электроэнергии еще 1,6 тыс. потребителей, не оплачивающих энергоресурс свыше двух нормативов.
В течение года ВРКЦ применяло к неплательщикам все законные меры воздействия: от предупреждения об отключении до подачи искового заявления в суд. При взыскании задолженности судебные приставы-исполнители могут наложить арест не только на имущество должника, но и на его доходы, в том числе на банковский счет, пенсию или стипендию. А также вынести решение о запрете выезда за границу. В результате принятых мер было получено более 500 млн рублей.
Дальэнергосбыт рекомендует выплатить долги за электроэнергию, чтобы на новогодние праздники не остаться без электроэнергии. А тем потребителям, которые погасят задолженность, оплатят текущие начисления ноября и рекомендуемы платёж за декабрь, энергетики спишут пеню. Также пеня будет списана и тем, кто погасит задолженность за тепло и горячую воду перед АО «ДГК» оплатит текущие начисления ноября.
Оплатить квитанции за электрическую и тепловую можно любым удобным способом: на сайте ПАО «ДЭК», АО «ДГК», через сервисы «Личный кабинет», «Мобильное приложение», через платёжные терминалы, в системе «Сбербанк онлайн», в банках, почтовых отделениях.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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