В Амурской области добычу россыпного золота будут отслеживать через космоснимки

В Амурской области при поддержке Евросоюза прошел обучающий семинар для государственных структур и общественников по формированию гражданского мониторинга за добычей россыпного золота, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

14 декабря в Благовещенске прошел обучающий семинар, посвященный вопросам использования данных дистанционного зондирования Земли в мониторинге загрязнения рек при добычи россыпного золота. Организаторами семинара вступили Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF России), Благовещенский государственный педагогический университет, Амурская областная общественная экологическая организация «АмурСоЭС» (Амурский Социально-Экологический Союз) и некоммерческое партнерство «Прозрачный мир». Участие в нем приняли активисты-общественники, сотрудники Управления Росприроднадзора по Амурской области, Амурской межрайонной природоохранной прокуратуры, областного Управления по охране животного мира, Дирекции ООПТ и Дальневосточного государственного аграрного университета.

WWF России вместе с партнерами не впервые обращает внимание на проблему воздействия рассыпного золота на природные комплексы бассейна Амура: ещё в 2012 году вышел в свет сборник «Золотые реки».

«Состоявшийся семинар – это важный шаг к формированию гражданского контроля над выполнением природоохранного законодательства при добыче рассыпного золота. В Амурской области его добыча является одной из важных отраслей экономики, тем не менее есть как компании, тщательно выполняющие природоохранное законодательство, так и те, в работе которых допускаются огрехи. Мы надеемся, что участники семинара смогут осуществить гражданский мониторинг и помочь правительству Амурской области прекратить существующие нарушения», – комментирует Петр Осипов, к.х.н., директор Амурского филиала WWF России.

Участники знакомились с особенностями работы портала nedra.kosmosnimki.ru, созданного, в том числе, с целью отслеживания загрязнения рек при добыче золота. Для этого на портале в автоматическом режиме размещаются специальным образом обработанные снимки спутника Landsat-8, позволяющие визуально, по разнице цветов, определять загрязненные участки рек, измерять протяженность загрязненных участков, определять интенсивность загрязнений. Причем эти данные обновляются с периодичностью до 10 раз за месяц. Кроме того, открытые данные с портала map.minerals.ru позволяют определить лицензионные участки, к которым «привязано» загрязнение и их владельцев. Таким образом, используя указанные данные, можно оперативно выявлять загрязнения в самых отдаленных районах и предварительно устанавливать виновных в них лиц.

«В первую очередь, данная система интересна для лиц, осуществляющих общественный контроль в данной области, так как позволяет оперативно и без финансовых затрат выявлять потенциально загрязненные участки рек и загрязнителей с последующей подготовкой обращений в уполномоченные органы с целью организации проверок соответствующих организаций. Впрочем, и для самих государственных структур использование данной системы может быть эффективным инструментом в раннем и оперативном выявлении загрязнений», - отмечает Юрий Гафаров, директор «АмурСоЭС».

Одной из основных проблем в выявлении загрязнений является отдаленность районов деятельности старательских артелей от населенных пунктов и дорог, что резко снижает возможность постоянного контроля за качеством воды в местах золотодобычи. Предварительное же выявление загрязнений с помощью спутникового мониторинга позволяет проводить фактически адресные проверки в отношении уже выявленных действующих загрязнений.

Данная система спутникового мониторинга была отработана в Красноярском и Забайкальском краях, в республике Алтай и доказала свою эффективность. В Амурской области тестирование работы данной системы начнется в следующем сезоне – с мая 2017 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.