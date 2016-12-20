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На Камчатке ученые за год идентифицировали 207 особей горбатых китов
В 2016 году сотрудники научного отдела заповедника «Командорский» выходили в море 30 раз и в общей сложности прошли более 4 000 км. В ходе 18 выходов были встречены горбатые киты. Идентификация горбачей проводится по фотоснимкам нижней стороны хвостового плавника, на которой в течение всей жизни животного формируется рисунок из отметин, шрамов и белых пятен естественного происхождения. Рисунок виден лишь несколько секунд, когда кит ныряет, изгибая спину и поднимая хвост над водой, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе заповедника "Командорский".
Рисунок на хвостовом плавнике уникален и не повторяется от особи к особи (как отпечатки пальцев не повторяются у людей), что позволяет добиться стопроцентной точности при идентификации особей, однако результат напрямую зависит от навыков исследователя, обрабатывающего фотографии.
Замдиректора по науке заповедника командорский Евгений Мамаев делает снимки для последующей фотоидентификации. Фото Анастасии Кузнецовой.
Научный сотрудник заповедника "Командорский" Александр Сидоров проводит фотоидентификацию особей горбатых китов. Фото Алексея Велединского.
Полученные данные позволят проследить родственные связи горбатых китов, встречающихся в водах Командорских островов, оценить плодовитость самок и узнать истории жизни конкретных особей. Сравнивая фотографии командорских горбатых китов со снимками животных, опубликованных в иностранных каталогах, можно приблизительно оценить маршруты, по которым передвигаются горбачи, встречающиеся в водах России, Японии, Филиппин, Канады, США, Мексики и других стран.
В архиве заповедника «Командорский» содержатся фотографии хвостовых плавников горбатых китов, сделанные в последние 11 лет. Анализ всех накопленных данных поможет оценить численность и распределение горбачей в водах Командорских островов, а также более детально продемонстрирует судьбы конкретных особей: когда они впервые были замечены здесь и когда их видели в последний раз, в каких участках акватории они встречаются чаще, а в каких – реже. После систематизации всех данных планируется издание каталога особей горбатых китов, встреченных в акватории Командорских островов.
На верхнем фото: Хвостовой плавник горбатого кита перед погружением. Фото Евгения Мамаева.
Официальный сайт заповедника «Командорский»
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