Можно ли ехать в Таиланд и не пора ли сдавать уже купленные билеты?

Паника в СМИ отпугивает туристов, которым ничто не угрожает

Новости о наводнении в Таиланде заставили многих поменять свои новогодние планы. А между тем, ни один из курортов страны не пострадал. В Паттайе, Хуахине, на Пхукете, Краби, Чанге и Самуи по-прежнему тишь да гладь. Наверное, это цинизм, но пока у туристов тут одна ощутимая проблема: стало меньше пива.

Потоп в Бангкоке, кажется, обрел второе дыхание. Причем случилось это, когда пик пугавшего всех прилива в Сиамском заливе миновал. Над Городом Ангелов сияет солнце, но столицу продолжает заливать водой, отступающей с севера на юг, к морю. Многим бангкокцам не позавидуешь: часть была вынуждена переселиться в сухие места, часть сидит в своих затопленных домах. По этой причине в Бангкоке был отменен один из самых красочных праздников Таиланда, фестиваль Лой Кратонг – умилостивить богиню воды на этот раз явно не удалось.

О жизни людей в бедных сельских провинциях на северо-востоке, которых залило первыми еще летом, пишут намного реже. Многие бедняки там потеряли все, богачи сильно обеднели. Вода, еда и лекарства поступают бесперебойно. Но люди все равно болеют, а врачебная помощь доходит не сразу и не до всех. Некоторые бедные тайцы выживают, ловя прямо с крыльца рыбу (она тут очень крупная и быстро плодится). Но рыба часто оказывается зараженной инфекциями. Положение усугубляется тем, что почти вся большая промсборка Таиланда встала, а значит, у многих не будет работы как минимум до весны.

В связи с этим в мировых СМИ гуляет много страшилок.

Вот, например что сообщает наш Роспотребнадзор. «Катастрофическое положение Таиланда (чиновники, видимо, уверены что – всего Таиланда) может нанести вред физическому и психическому здоровью и россиян или даже привести к гибели. В стране разрушены множество домов, не работают коммунальные службы, сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация (где конкретно – не уточняется). Вода, пища, кровососущие насекомые могут стать угрозой подхватить холеру, брюшной тиф, гепатит, геморрагическую лихорадку (опять же не уточняется, где именно людей подстерегают эти опасности). Турфирмам рекомендовано организовать подобие краткосрочных курсов, где россиянину популярно объяснят про необходимость кипячения воды, про то, что не стоит покупать еду и питье с лотков (ерунда), ходить в тайский общепит (ходить туда можно и нужно) и т.п.».

Отчет ЮНИСЕФ не лучше. «Наводнение повлекло за собой распространение многих вирусов. Пик заболеваемости придется на время, когда вода начнет спадать. В ближайшее время возможно распространение вирусов, переносимых москитами. Особенно следует опасаться лихорадки денге. Не исключено распространение глазных инфекций и инфекций, приводящих к диарее и обезвоживанию организма… Наводнение привлекло в города змей и 15-сантиметровых пиявок». Очевидно, что речь идет в основном о нетуристических районах, но это также не уточняется.

В связи с этим многие задаются вопросом: стоит ли ехать в Таиланд и не пора ли сдавать уже купленные билеты? Ответ зависит от маршрута.

Если вы молоды, здоровы и большую часть отпуска хотите провести в окрестностях Бангкока – мониторьте ситуацию.



Поездки в Аюттайю отменены. Ехать

в еще одну древнюю столицу, Сукхотай,

тоже пока не следует.



Поезда на север от Бангкока ходят, но со сбоями: в ряде мест затоплены пути и пассажиров пересаживают на минибасы. Круизы по каналам в районе БКК закрыты, поездки на лодках по реке Чао Прайя под вопросом. Словом, ситуация не критичная, но таскать детей по этим маршрутам не стоит.

Если же вы, как и большинство туристов, хотите понежиться на солнце у недорогого моря в разгар зимы – то нет проблем, включая отдых с детьми (у самого здесь ребенок). Говорить о «катастрофе» в масштабах всего Таиланда, как это делает Роспотребнадзор, нет вообще никаких оснований. Повторюсь, ни один пляжный курорт Таиланда не пострадал. Таиланд – большая страна, растянувшаяся на 1500 км с севера на юг. Паттайя, Хуахин, Краби, Као Лак, острова Чанг, Куд, Самуи, Панган, Тао и Пхукет находятся в сотнях километров от зон затопления. Все они целы, невредимы и с нетерпением ждут гостей. В связи с этим тут даже заговорили о «двух Таиландах»: мокром и сухом.

Почти не задело наводнение и горный север Таиланда. Прохладный Чиангмай, культурная столица страны, в полнейшем порядке. Ждут туристов и храмы Чианграя, и живущие на возвышенностях племена каренов, на фоне чьих длинных окольцованных шей так любят фотографироваться гости, и прочие интересные места.

Эхо наводнения отразилось на сухой части Таиланда лишь в одном: тайцы – сплоченная нация. Вся страна организованно поставляет в затопленные районы одежду, питье и еду. По этой причине даже в благополучных районах можно увидеть полупустые полки магазинов. Кроме того, на севере оказалась затоплена часть заводов, снабжавших всю страну пивом. Хотя пиво в продаже есть и купить его всегда можно, ассортимент обеднел. Чуть меньше стало продаваться и разновидностей местных безалкогольных прохладительных напитков.

Но в целом, повторюсь, все необходимое для жизни здесь есть. Рынки ломятся от готовой еды и фруктов. Правительство отрыло границы для беспошлинного ввоза продовольствия из соседних стран.



Цены при этом ни на что особенно

не выросли, чем Таиланд продолжает

приятно отличаться от России.



А главное – тайцы все так же улыбчивы, расслаблены и непунктуальны. Да, люди смотрят телевизор, собирают помощь, перечисляют деньги. Но духа мрачной подавленности и всеобщей тревожной мобилизации нет и близко: санук-сабай никуда не делся.

Еще одна необычная черта, которую привнесло наводнение в жизнь тайских курортов – здесь стало заметно больше машин. Дело в том, что многие благополучные тайцы из затопленных районов решили переждать наводнение на юге и приехали сюда на своих авто. Чем немало порадовали владельцев недорогих отелей.

В общем ситуация на сегодня такова. Миллиарды кубометров воды отступают с севера на юг в центральной материковой части страны, стремясь в Сиамский залив. Количество жертв превысило 500, но, учитывая масштаб бедствия и высокую плотность населения в Таиланде, это очень мало. 15-миллионный Бангкок, оказавшийся на пути стихии, жив и свои столичные функции выполняет. В сухих зонах города люди по прежнему ходят в офисы, магазины, сидят в кафе и ресторанах. В затопленных – передвигаются на грузовиках, тракторах и лодках, что-то носят и возят, улыбаются и в целом сохраняют оптимизм. Главный международный аэропорт «Суваннапум» обнесен 3,5-метровой стеной, он тоже вполне сух и об угрозе его затопления пока не слышно. Поэтому если ваш рейс прибывает в БКК, вряд ли вашей стыковке что-то угрожает. А если вы летите прямиком на Пхукет, то беспокоиться и вовсе не о чем.

Это вовсе не попытка спасти высокий сезон в Таиланде: плетью обуха не перешибешь. Глобальные СМИ привыкли торговать плохими новостями и не очень-то вдаются в детали, бросая незаслуженную тень беды на всю страну. Но Таиланд по-прежнему безопасен и слишком хорош, чтобы лишать себя удовольствия его посетить, пишет Виктор Ядуха, сотрудник ИА «Росбалт» – специально для «Нового Региона».