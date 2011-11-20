Правительство разрешило использовать материнский капитал на оплату детсада

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября, ZRPRESS. Правительство разрешило использовать средства материнского капитала на оплату дошкольного образования ребенка, следует из постановления правительства РФ от 14 ноября, опубликованного 18 ноября в банке федеральных административных и распорядительных актов.

Согласно постановлению, при оплате содержания ребенка в детскому саду из средств маткапитала к заявлению о распоряжении средствами необходимо приложить договор между образовательным учреждением и лицом, получившим маткапитал, и расчет размера платы. Средства на оплату детского сада направляет Пенсионный фонд РФ.

На сегодняшний день размер маткапитала составляет 365,7 тысячи рублей. В 2012 году он составит более 387 тысяч рублей. Маткапиталом можно воспользоваться по достижении ребенком трех лет. Для получения сертификата на маткапитал нужно обратиться в управление Пенсионного фонда по месту жительства.

Материнский капитал можно потратить на получение образования ребенком, улучшение жилищных условий или формирование накопительной части трудовой пенсии, сообщает РИА Новости.