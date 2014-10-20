Хабаровские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 готовы к зиме

Хабаровские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 получили акты готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015 гг. Такое решение приняла межведомственная комиссия, проверяющая структурные подразделения филиала «Хабаровская генерация» ОАО «ДГК» (входит в холдинг «РАО ЭС Востока»).

Свыше 90 млн руб. планируется затратить в этом году на проведение капитальных и средних ремонтов основного оборудования на этих теплоэлектроцентралях. Планомерную подготовку к отопительному сезону коллективы станций вели в течение всего летнего сезона. Так, на Хабаровской ТЭЦ-1 этим летом выполнены капитальные ремонты турбоагрегата №1 и турбогенератора №1. Был произведен расширенный текущий ремонт котлоагрегата №1. Проведена экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы №3. Продолжается капремонт котлоагрегата №8, начался расширенный текущий ремонт турбоагрегата №2. На Хабаровской ТЭЦ-3 летом проведен расширенный текущий ремонт энергоблока №2, продолжается реконструкция градирни №1. Все это позволит существенно повысить надежность и КПД оборудования станций Хабаровска.

Членами межведомственной комиссии во главе с главным инженером филиала «Хабаровская генерация» Павлом ДУЖЕНКИНЫМ отмечено, что в установленные сроки на Хабаровской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 проведено техническое освидетельствование оборудования станций, реализован комплекс мер по подготовке оперативного персонала к работе в режиме повышенных нагрузок в холодный период года.

Энергетики, готовясь к работе в осенне-зимний сезон, провели десятки плановых противоаварийных тренировок и учений. Одно из масштабных мероприятий, в котором было задействовано свыше ста человек, состоялось в сентябре на Хабаровской ТЭЦ-1. Участники учений ликвидировали последствия «пожара на газораспределительном пункте котельного цеха», а также «разгерметизации бака соляной кислоты на участке химводоочистки», успешно справившись с задачей сохранения жизнеспособности станции.

«Коллективы Хабаровской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 качественно выполнили в этом году значительный объем ремонтных работ, - считает Павел Дуженкин. – Ремонтная кампания прошла по графику, запасы топлива соответствуют нормативным. Уверен, что нынешней зимой энергетики ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 сделают все необходимое, чтобы станции стабильно и надежно поставляли в квартиры хабаровчан свет и тепло».

ZRPRESS.RU, Владивосток.