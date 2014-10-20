Тренажерный зал для инвалидов открылся в Благовещенске

Тренажерный зал для людей с ограниченными возможностями открылся в Благовещенске. На обустройство зала деньги выделили в рамках программы «Доступная среда».

Тренажерный зал находится по адресу улица Ленина, 46. На его переоборудование ушло около полутора млн рублей – закуплены 14 тренажеров, установлены пандусы, переделали дверные проемы. Сообщается, что заниматься в зале смогут не только инвалиды, но и воспитанники спортшколы.

Сейчас в зал ходят ребята с проблемами слуха, готовы принять для занятий детей и другими заболеваниями. Занятия бесплатны, сообщает «Амуринфо».

ZRPRESS.RU, Владивосток.