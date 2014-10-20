Съевший взятку житель Забайкалья оштрафован на 25 тыс. рублей

Житель Забайкалья оштрафован за попытку дать взятку сотруднику транспортного отделения полиции, сообщает Тындинская транспортная прокуратура.

"Установлено, что 5 июня текущего года мужчина, прибывший на железнодорожный вокзал станции Тында ДВЖД, был доставлен в дежурную часть Тындинского ЛО МВД России на транспорте. Желая скорейшего окончания проведения в отношении него процессуальной проверки по факту обнаружения ножа кустарного изготовления, пытался передать взятку в размере 3 тыс. рублей полицейскому, который от получения денежных средств отказался", - говорится в сообщении.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.

Как сообщалось, чтобы зафиксировать факт взятки, сотрудник полиции пригласил понятых. Когда они зашли в кабинет, житель Забайкалья проглотил все три купюры. Впоследствии мужчину доставили в больницу, где медики сделали гастроскопию, убедились, что деньги в желудке гражданина, и сделали промывание.

ZRPRESS.RU, Владивосток.