Приморским автошколам тормозят учебу

Нестыковки в работе ведомств вносят нервозность в процесс подготовки водителей. ГИБДД Приморья опровергли сообщения о допуске краевых автошкол к работе по новым правилам.

На минувшей неделе краевая госавтоинспекция выступила с опровержением ранее появившейся информации пресс-службы администрации Приморского края о том, что к обучению водителей в крае допущено 9 автошкол. Как сообщил на состоявшейся по этому поводу пресс-конференции для журналистов начальник отделения регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД ПК Олег АВРАМЕНКО, на сегодняшний день еще ни одна приморская автошкола не прошла полностью всю процедуру согласований. Поэтому в ведомстве считают, что обучение вождению автошколы ведут на свой страх и риск. Согласно недавно принятым поправкам в закон о безопасности дорожного движения, без согласования с ГИБДД они просто не имеют на это права.

Напомним, новые поправки вступили в действие с 12 августа нынешнего года. Как ранее писал "ЗР", теоретическое обучение водителей самой распространенной категории "В" отныне будет занимать 134 часов вместо прежних 106. Кроме того, "практике" на механической коробке передач теперь отводится 56, а "автомату" 52 астрономических часа, тогда как ранее практические занятия курсанты автошкол проходили в течение 50 академических часов. Самый короткий курс - 36 часов предусмотрен для новой категории "М", дающей право на вождение мопедов и мокиков, а самый длительный - это обучение на категорию "D", на что отводится 257 часов. В теоретической части на 20 вопросов по-прежнему допускаются 2 неправильных ответа. Однако теперь за каждый из них экзаменуемый получит еще 5 вопросов по той теме, в которой он ошибся. При этом любой неправильный ответ в штрафных билетах автоматически приводит к оценке "не сдал".

По данным "Золотого Рога" большинство приморских автошкол уже давно подали свои заявки по согласованию учебных программ и материально-технической базы на согласование в ГИБДД, и многие из них уже были рассмотрены. Комиссии из госавтоинспекции посещали учебные заведения, искали и находили несоответствия, делали предписания и выявляли недостатки. Кроме комиссий ГИБДД ряд автошкол подвергся также прокурорским проверкам.

По мнению представителей ряда автошкол, высказанным ими в беседе с журналистом «ЗР», проверки силовиков очень часто выглядят обыкновенными придирками, хотя признали при этом, что в открытую деньги с автошкол никто не вымогает. О том, что происходит за кулисами переговорного процесса, остается только догадываться.

«Да, сейчас мы действительно проводим обучение на свой страх и риск», - подтвердили «ЗР» в одной из автошкол Владивостока. – «В создавшихся условиях мы действительно не можем гарантировать того, что наши ученики сдадут экзамены в ГИБДД и получат водительские права. Но мы и не берем на себя подобных обязательств. К нам обращаются за услугой обучения вождению – мы эту услугу оказываем. Почему мы должны отказывать гражданам? Все необходимые согласования мы пройдем, в этом сомнений нет. Нужным требованиям наша автошкола отвечает, и у ГИБДД нет оснований отказать нам в допуске. Вопрос только времени».

Стоит отметить, что главным камнем преткновения по-прежнему остается вопрос об учебных автодромах. Во Владивостоке их всего три на 30 действующих автошкол. Считается, что именно поэтому процесс согласования действий автошкол и ГИБДД так затянулся. Впрочем, в сообществе автошкол уверены, что возникшие проблемы носят временный характер, и вскоре ситуация вернется в нормальное рабочее русло.

Дмитрий ФОМИЧЕВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.