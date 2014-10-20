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В Японское море отправилась экспедиция российских ученых
20 Октября 2014, 11:30 | Дальний Восток
В Японское море отправилась экспедиция Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН. Цель экспедиции — исследование климатических изменений, вызванных деятельностью человека. По словам заместителя директора по научной работе института Вячеслава Лобанова, экспедиция пройдет на судне «Академик Лаврентьев» и продлится 15 дней.
Планируется изучить влияние промышленности на Японское море, — например, в Китае в море выбрасывается множество вредных веществ —. а также климат региона в целом.
Что касается климата, то процессы потепления в Японском море в последнее время идут быстрее, чем в других морях. Исследователи возьмут пробы воды, чтобы в том числе изучить возможные последствия аварии на АЭС «Фукусима-1». Важно отметить, что российские и японские ученые совместно ведут исследования климатических изменений — японские ученые изучают южные районы Японского моря, российские ученые — северные.
Под эгидой РГО в конце сентября из Владивостока к Курильским островам и в Японское море выдвинулась экспедиция по оценке последствий аварии на АЭС «Фукусима-1». Специалисты находятся на судне «Профессор Хлюстин», по предварительной информации, в пробах воды и воздуха, взятых в Курило-Камчатском районе Тихого океана, не обнаружено опасных радиоактивных изотопов, сообщает ТАСС.
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Теги: пробы воды Фукусима экспедиция
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