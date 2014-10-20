В Японское море отправилась экспедиция российских ученых

В Японское море отправилась экспедиция Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН. Цель экспедиции — исследование климатических изменений, вызванных деятельностью человека. По словам заместителя директора по научной работе института Вячеслава Лобанова, экспедиция пройдет на судне «Академик Лаврентьев» и продлится 15 дней.

Планируется изучить влияние промышленности на Японское море, — например, в Китае в море выбрасывается множество вредных веществ —. а также климат региона в целом.

Что касается климата, то процессы потепления в Японском море в последнее время идут быстрее, чем в других морях. Исследователи возьмут пробы воды, чтобы в том числе изучить возможные последствия аварии на АЭС «Фукусима-1». Важно отметить, что российские и японские ученые совместно ведут исследования климатических изменений — японские ученые изучают южные районы Японского моря, российские ученые — северные.