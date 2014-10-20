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На Камчатке уничтожили 2,5 тонны красной икры
Почти две в половинной тонны красной икры, добытой браконьерским способом, уничтожено под гусеницами трактора в камчатском поселке Оссора. Как сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД, кроме того, что деликатес был добыт незаконно, посолка икры велась в антисанитарных условиях, поэтому употребление ее в пищу было опасно для жизни.
Соленую лососевую икру сотрудники полиции обнаружили в заброшенном строении на берегу реки Кичига, в 60 километрах от Оссоры. Браконьеры спрятали там 108 контейнеров икры, изготовленной кустарным способом. Там же стражи порядка нашли орудия лова, соль, грохотки и другие приспособления, необходимые для засолки красной икры.
Браконьеры, незаконно добывавшие икру, также задержаны. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело. Отметим, что один из браконьеров, 28-летнйи житель Оссоры, уже имеет условный срок за точно такое же преступление.
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