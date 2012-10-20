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Эксперты обсуждают поправки в жилищное законодательство
ВЛАДИВОСТОК, 10 октября, ZRPRESS. Тема изменения системы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов будет широко обсуждаться на Всероссийском совещании «Эффективное управление жилищно-коммунальным хозяйством в целях создания благоприятных условий проживания граждан», которое состоится 18-19 октября 2012 года в городе Екатеринбурге.
На днях в Фонде содействия реформированию ЖКХ состоялось экспертное обсуждение поправок к проекту федерального закона № 59728-6 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в частности, изменения системы финансирования капитального ремонта много квартирных домов.
В мероприятии приняли участие представители ведущих департаментов Фонда ЖКХ, некоммерческого партнерства «ЖКХ Развитие», «Института управления ЖКХ» и некоммерческого партнерства «Межрегионального объединения управляющих в жилищно-коммунальном хозяйстве».
В соответствии с предлагаемыми поправками, собственники помещений в многоквартирном доме будут обязаны формировать фонд капитального ремонта многоквартирного дома путем внесения обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома, если он не признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
Полемику и споры среди экспертов вызвало предложение, в соответствии с которым собственники помещений в многоквартирных домах, износ основных конструктивных элементов которых (фундамент, стены, перекрытия) составляет более 70 процентов, могут быть освобождены от обязанности по внесению взносов на капитальный ремонт. Обеспокоенность некоторых экспертов связана с неурегулированностью порядка установления такого износа, что может привести к нарушению прав граждан. Кроме того, есть опасение, что эта норма повлечет также автоматическое исключение таких домов из программ государственной и муниципальной поддержки капитальных ремонтов, что также нарушит права собственников помещений в таких домах.
В соответствии с поправками в законопроект, предусматриваются несколько способов формирования фонда ремонта многоквартирного дома, в частности, путем накопления взносов на капитальный ремонт на номинальном банковском счете, бенефициарами по которому являются собственники помещений в многоквартирном доме, или у регионального оператора, специально создаваемой субъектом РФ некоммерческой организации.
Если же собственники помещений в многоквартирном доме в установленный срок не определят для себя способ формирования фонда капремонта, то формирование фонда ремонта этого дома будет осуществляться у регионального оператора в соответствии с порядком, предусмотренным законом субъекта РФ.
По данным Росстата из 3,2 млн. единиц многоквартирных домов более 1,84 млн. единиц достигли степени износа от 31% до 70%. Общая площадь многоквартирных домов, требующих капитального ремонта, составляет почти 1,2 млрд. кв. м. из 2,6 млрд. кв. м всего жилфонда многоквартирных домов.
По оценкам специалистов, средняя по стране цена за 1 кв. м работ по проведению всего комплекса работ по капремонту составляет 3 100 рублей. Таким образом, цена вопроса ликвидации недоремонта жилищного фонда составляет более 3,6 трлн. рублей.
Управление по связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ.
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