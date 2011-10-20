На Чукотке у должников станут арестовывать водный транспорт

Управление Федеральной службы судебных приставов по Чукотскому автономному округу и Пограничное управление ФСБ России подписали план взаимодействия при выявлении судов и иных плавучих средств, принадлежащих должникам.

Пресс-служба УФССП России сообщает, что основными задачами данного плана является обеспечение согласованных действий взаимодействующих сторон, совершенствование форм и способов обмена информацией при выявлении судов и иных плавучих средств, принадлежащих должникам в морских пространствах на участке ответственности Пограничного управления.

Теперь за неуплату долгов по различным видам исполнительных производств, будь то задолженность за коммунальные услуги, алиментные платежи, административные штрафы и другие виды задолженности, можно будет лишиться и водного транспорта.