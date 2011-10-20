Дальневосточная железная дорога перевезла с начала года более 3,5 млн пассажиров

Со станций Дальневосточной железной дороги с начала 2011 года в поездах дальнего следования отправлено около 3,6 млн пассажиров, что на 1,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Пассажирооборот в дальнем следовании за 9 месяцев текущего года составил 2 млрд 135 млн пасс-км (+0,9% к уровню прошлого года).

В сентябре отправлено более 407 тыс. пассажиров. Наибольший спрос на пассажирские перевозки в дальнем следовании пришелся на летние месяцы: с июня по август отправлено свыше 1,4 млн пассажиров, из них в июне – 407,4 тыс., в июле – 483,5 тыс. На август пришелся пик перевозок – отправлено 530 тыс. пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.