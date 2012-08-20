С калькулятором от Google можно и поговорить

Google продолжает радовать: на это раз поисковик добавил в строку поиска 34-кнопочный научный (то есть расширенный – с функциями типа корня, синусов и прочих котангенсов) калькулятор.

Правда, в России при наборе арифметических операций в строке поиска на Google.ru расширенный калькулятор пока не доступен, поэтому чтобы его увидеть, надо переключиться в режим Google.com in English. Techcrunch пишет, что калькулятор можно будет использовать с голосовым набором, а кроме того - на мобильных устройствах.

В общем, еще один аргумент за то, чтобы бухгалтера выкинули со своих столов стандартные черные гробики.

«Золотой Рог».