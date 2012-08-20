Яйцо для поцелуев уже в продаже

Удивительные вещи иногда рождаются в головах изобретателей. Если есть эффективные средства передачи информации и дистанционно управляемые роботы, то почему бы не сделать механизм, который сможет буквально выполнить просьбу: «поцелуй от меня Машу». Причем поцеловать того, кому вы хотите передать поцелуй, он сможет почти так же, как это сделали бы вы.

Идея сама по себе странная, но воплощение еще более адское. В реальности робот представляет собой предмет, близкий по форму к хорошо очищенной картофелине, на поверхности которого нет ничего, кроме устрашающего рта. Если вы поднесете его к себе и приложите к коже, рот сложится в поцелуй. До этого, чтобы запрограммировать индивидуальный стиль поцелуя, кто-то должен сам поцеловать робота в рот, чтобы тот с помощью сенсоров поцелуй запечатлел и запомнил. По сети информация отправится роботу-партнеру, и он воспроизведет поцелуй.

Аппарат называют Kissenger, от слов «kiss» и «messenger». Это уже не первый подобный эксперимент, но какой огромный путь проделали инноваторы всего за год!

«Золотой Рог».