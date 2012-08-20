Козероги зря упрутся рогом

Гороскоп с 21 по 27 августа

Овен. Овны в первой половине недели могут столкнуться с непредвиденными препятствиями при реализации своих проектов. Это особенно относится к тем сферам деятельности, которые связаны с недвижимостью. У риелторов может сорваться сделка с клиентами, и шанс заработать деньги будет упущен. Дизайнерам по интерьеру пока лучше не демонстрировать заказчику проекты реконструкции помещений. В карьере и в семейном бизнесе также могут быть неурядицы. Главная рекомендация на эти дни - проявлять терпимость и гибкость при решении вопросов. Имейте выдержку. Подчас бывает правильнее переждать несколько дней и затем снова вернуться к решению трудного вопроса. Вторая половина недели складывается благоприятно для работников сферы обслуживания. У вас вряд ли будет недостаток в клиентах, и это положительно отразится на уровне доходов.

Телец. Тельцы в первой половине недели могут получать ненадежную информацию, которая к тому же будет часто изменяться. В результате вам будет сложно выработать правильное решение. Это особенно затронет тех, кто занимается аналитической обработкой информации, перевозкой грузов, торгово-закупочной и посреднической деятельностью. Необходимость принимать важные решения в короткие сроки - вот что будет причиной многих ошибок. Вторая половина недели складывается намного результативнее. Отдавайте предпочтение тем делам, в которых вы хорошо разбираетесь. Сосредоточенный кропотливый труд будет вознагражден должным образом. Не оставляйте незавершенные дела на выходные, доводите все до конца.

Близнецы. Близнецам в первой половине недели, скорее всего, придется заниматься урегулированием финансовых проблем. Наличных денег будет недостаточно для покрытия текущих расходов. Возможно, это будет связано с новыми незапланированными расходами или материальным ущербом, который придется в срочном порядке компенсировать. В этот период желательно не делать крупных покупок. Велика вероятность купить некачественный товар, который в дальнейшем придется возвращать в магазин. Вторая половина недели складывается благоприятно для торговцев и консультантов сетевого маркетинга. Успешно пройдет заключение торговых сделок, особенно связанных с оптовой закупкой товара. Также это хорошее время для проведения рекламных мероприятий и деловых встреч.

Рак. У Раков в первой половине недели осложняются деловые партнерские отношения. Параллельно с этим могут измениться внешние обстоятельства, поэтому достижение поставленных целей в установленные сроки станет проблематичным. Если вы занимаетесь предпринимательской деятельностью и вправе самостоятельно решать основные вопросы, учитывайте нестабильность внешних условий. Вести переговоры и подписывать важные документы, касающиеся сотрудничества, сейчас нежелательно. Кроме того, уже действующие договоры могут оказаться нарушенными. Вторая половина недели складывается намного позитивнее и удачнее с точки зрения получения доходов. Преуспеют работники коммунальных и городских служб, дизайнеры по интерьеру, строители. Возрастет доход от использования арендуемых площадей.

Лев. В первой половине недели типичные Львы столкнутся с препятствиями при выполнении текущей работы. Одной из вероятных причин этого может стать ухудшение состояния здоровья, а как следствие - снижение уровня работоспособности или временный отход от работы. Старайтесь не допускать никаких нарушений закона и служебных инструкций, поскольку сейчас возможны неприятности с представителями власти. Вторая половина недели сложится успешно для тех, кто привык действовать самостоятельно. Держите под личным контролем свои дела. Успешно пройдут деловые контакты, инициатором которых станете вы. Возрастает ваша способность принимать оперативные решения.

Дева. В первой половине недели Девам, возможно, предстоит столкнуться с форс-мажорными обстоятельствами и выполнять совсем не ту работу, которая планировалась. Возрастает вероятность технических сбоев, аварий, на устранение которых потребуются не только дополнительные силы и время, но и финансовые ресурсы. Осложняется коллективная работа. Участие в акционерных или профсоюзных собраниях, скорее всего, лишь отнимет время. Работникам общественных организаций вряд ли удастся найти спонсоров для финансирования своих проектов. Вопрос о поиске и привлечении инвестиций наиболее трудноразрешимый в эти дни. Вторая половина недели благоприятствует контактам с работодателем на предмет получения льгот или компенсации расходов на лечение. Также вам представится шанс найти дополнительную подработку.

Весы. В первой половине недели Весам придется отстаивать свое мнение. Если вы занимаете руководящую должность, то можете встать перед непростым выбором. Могут осложниться отношения с деловыми партнерами, особенно если сейчас вы находитесь с ними в переговорном процессе. Следите за тем, чтобы не нарушались договорные обязательства, как с вашей стороны, так и со стороны партнеров по бизнесу. Работникам сферы услуг сложнее будет удовлетворить запросы клиентов. Вторая половина недели благоприятствует инициативным творческим людям, способным на смелые поступки. Уделите внимание сотрудничеству с коллегами и единомышленниками, прислушайтесь к советам друзей. Это идеальное время для составления бизнес-плана и планирования в целом.

Скорпион. В первой половине недели для вас будут актуальными вопросы сохранения деловой репутации. В связи с этим старайтесь не допускать никаких нарушений и строго соблюдать служебные инструкции. Опоздание на работу или долгое отсутствие на рабочем месте может привести к замечаниям со стороны работодателя. Не следует искать поддержку среди коллег: отношения в трудовом коллективе сейчас оставляют желать лучшего. Вторая половина недели благоприятствует руководящим работникам, менеджерам, владельцам бизнеса. Вам поступит ценная аналитическая информация, которая поможет в принятии взвешенных управленческих решений. Если вы работаете в непосредственном контакте с начальством, то можете рассчитывать на установление особых доверительных отношений.

Стрелец. В течение первой половины недели звезды советуют Стрельцам воздерживаться от финансовых заимствований. Речь идет не только об оформлении банковской ссуды, но и о любых покупках по кредитной карте. Могут возникнуть сложности у работников банков, бухгалтерий, страховых агентств и охранных предприятий. Если вас будут уговаривать вложить деньги в какой-нибудь паевой инвестиционный фонд, не торопитесь соглашаться. Следует всячески избегать финансовых рисков. Вторая половина недели благоприятствует деловым поездкам, обмену опытом, общению с коллегами из других стран и регионов (в том числе с использованием возможностей Интернета). Успешно сложатся дела у тех, кто совмещает работу с учебой. Новые знания, которые вы получите, позволят по-новому взглянуть на свои планы.

Козерог. Основная проблема Козерогов в первой половине недели - выстраивание деловых партнерских отношений. Ваша излишне жесткая и бескомпромиссная позиция по некоторым вопросам, касающимся сотрудничества, будет мешать решению каких-либо общих проблем. Партнеры будут готовы идти вам на уступки, но до определенных пределов, переходить через которые не следует. Необходимо обладать чувством меры и знать допустимую границу. Работники сферы услуг, скорее всего, будут с трудом находить контакт с клиентами. Воздержитесь от подписания договора на аренду помещений. Вторая половина недели благоприятствует руководящим работникам, управленцам. Принимаемые вами решения будут предельно точными и оптимальными.

Водолей. В первой половине недели Водолеям следует равномернее распределять нагрузку на работе. Вы будете относиться к своим обязанностям со всей ответственностью. Однако большая самоотдача может нарушить энергетический баланс вашего организма, что приведет к недомоганию, болезни. Вторая проблемная тема - психологический климат в трудовом коллективе. Старайтесь не ввязываться в сплетни и уходить от обсуждения вопросов, не имеющих прямого отношения к выполнению текущей работы. Не отвлекайтесь на постороннюю суету. Вторая половина месяца будет связана с успехами у работников сферы услуг. У вас не будет недостатка в выгодных клиентах и заказах. Сейчас можно проводить рекламные мероприятия. Удачно сложатся командировки.

Рыбы. В первой половине недели типичные Рыбы могут почувствовать усиление азарта и готовность пойти на риск в финансовых вопросах. Однако сейчас ветер удачи дует не в ваши паруса и рассчитывать на везение неразумно. В эти дни постарайтесь не начинать работу над новыми проектами. Придерживайтесь традиционного стиля и методов работы. Переделывать и усовершенствовать что-либо сейчас - значит сбивать себя с продуктивного рабочего ритма. Вторая половина недели складывается в этом смысле более удачно. Это прекрасное время для приобретения навыков работы с техническим оборудованием, инструментами. Вы сможете оптимизировать свой труд, сделать его более эффективным и производительным за счет использования технических средств.

«Золотой Рог».