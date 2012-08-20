На Дальнем Востоке стало вдвое больше зрителей мобильного телевидения

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа, ZRPRESS. По итогам первого полугодия Дальний Восток стал лидером по числу зрителей "Мобильного ТВ" в России. С начала 2012 года количество пользователей сервиса увеличилось в два раза, сообщает телекоммуникационный оператор в России и странах СНГ ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС).

Наиболее активно телепрограммы на экране мобильных устройств смотрят жители Приморского и Хабаровского краев, Республики Саха (Якутия), а также Сахалинской и Амурской областей. Пользователи мобильного телевидения предпочитают эфирные, развлекательные и музыкальные телеканалы, в частности, наиболее популярными каналами по итогам первого полугодия стали Первый, НТВ, 2х2, Россия-2 и MTV-Россия. Также в число наиболее просматриваемых в первом полугодии попали каналы RU.TV, МУЗ-ТВ, ТВ3, Оружие и National Geographic.

Самые активные зрители мобильного ТВ в регионах Дальнего Востока живут на Сахалине. В среднем, сахалинец, использующий услугу «Мобильное ТВ» от МТС, в июне смотрел мобильное телевидение на треть больше, чем житель Приморья и в пять раз больше, чем среднестатистический хабаровчанин. При этом в летние месяцы число пользователей сервиса «Мобильное ТВ» увеличивается с приближением выходных — максимальное число зрителей у мобильного «телевизора» собирается по пятницам и субботам.

Всплеск количества подключений мобильного телевидения регулярно отмечается во время праздничных дней и спортивных событий. Так, в дни Евро-2012 количество зрителей мобильного телевидения от МТС на Дальнем Востоке выросло более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца.

Напомним, услуга «Мобильное ТВ» предоставляет абонентам МТС возможность просматривать со своих мобильных телефонов 8 федеральных каналов и более 100 телеканалов из 17 стран на 26 языках. Ежедневная плата за пользование сервисом составляет 8 рублей в день, вне зависимости от продолжительности просмотра. Трафик не тарифицируется в любом регионе России. Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту необходимо скачать бесплатное приложение с сайта МТС или из магазинов приложений. Услугой могут воспользоваться владельцы большинства смартфонов и коммуникаторов, оснащенных операционными системами iOS (iPhone/iPad), Android, bada, Windows Phone, Windows Mobile, Symbian, BlackBerry.

Развитие сети 3G МТС продолжается. Свыше 90% зрителей мобильного телевидения на Дальнем Востоке смотрят телеканалы с помощью сетей «третьего поколения» МТС. Двукратный рост популярности услуги «Мобильное ТВ» стал возможен в том числе благодаря модернизации сети связи МТС в регионах Востока России и значительному увеличению скорости передачи данных в сети МТС. В 2011 году работы по обновлению сети прошли в Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, а также в Республике Саха (Якутия). В результате, зона покрытия сетью «третьего поколения» МТС на Дальнем Востоке увеличилась в три раза. В настоящее время МТС продолжает настройку сети, а также перевод транспортной инфраструктуры на IP-технологии, что позволяет обеспечить абонентам доступ в интернет на скорости до 21 Мбит/с. До конца 2012 года на технологию IP планируется перевести не менее 75% базовых станций 3G МТС в регионах Дальнего Востока, сообщает пресс-служба МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Досье: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет более 100 миллионов абонентов. В 2011 году бренд МТС четвертый год подряд признан самым дорогим российским брендом в числе 100 лидирующих мировых брендов. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT.

