Уголовникам запретят работать с несовершеннолетними

Госдума рассмотрит законопроект, ограничивающий доступ лицам, имеющим судимость или подвергшимся уголовному преследованию, в некоммерческие организации в сфере работы с несовершеннолетними.

Законопроект устанавливает запрет на включение в состав учредителей (участников, членов) некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, лиц, имеющих или имевших судимость за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности.