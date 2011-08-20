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Каждый четвертый ребенок в современной России рождается вне брака
Количество детей, рожденных вне брака, за последние двадцать лет выросло в России более чем в полтора раза. Об этом на пресс-конференции «Как вымирает «благополучная» Россия: причины, динамика, тенденции. Региональный аспект» заявил директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, пишет Сергей Васильев, «Клерк.Ру».
«Одним из ярчайших проявлений демографического неблагополучия России является практически неуклонный рост численности детей, рожденных вне брака, - заявил Михаил Делягин. - Их удельный вес в общей численности рождающихся детей вырос с 14,6% в 1990 и 18,2% в 1993 годах до 26,1% в 2009 году. Общее количество внебрачных детей в эти годы составляло, соответственно, 290.6, 250,7 и 459,3 тысяч человек.
Это среднероссийский показатель, из него есть явные исключения. Например, в республике Тыва формально вне брака рождается более 60% детей. Очевидно, это следствие неофициально сохраняющейся в регионе практики многоженства. Кстати, благодаря этому Тыва демонстрирует одни из лучших в стране демографических показателей».
В целом по России число разводов на 1 тысячу заключенных браков в первой половине 2011 года выросло на 1,0% по сравнению с тем же периодом 2010 года - с 670 до 677. Правда, этому предшествовало резкое сокращение количества разводов в течение прошлого года.
Наибольшее число разводов на тысячу заключенных браков наблюдается в Чукотском АО (1070, то есть разводов больше, чем свадеб), наименьшее – в Чечне (107).
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