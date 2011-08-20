В Японии все найденные после цунами миллионы вернули владельцам

Около 5,7 тысячи сейфов с деньгами и ценными документами были найдены полицией, армейскими подразделениями и гражданскими лицами в зоне сплошных разрушений на северо-востоке Японии, который в минувшем марте пострадал от мощных цунами, пишет «Обозреватель».

Всего по состоянию на 10 июля из них извлекли более 2,37 млрд иен - около 32 млн долларов, объявило Главное полицейское управление страны. 96 процентов этих денег уже возвращены владельцам, принадлежность остающихся средств уточняется.

Больше всего сейфов собрали в префектурах Мияги и Ивате, которые особенно пострадали от цунами.

Самая крупная находка была сделана в практически полностью разрушенном прибрежном городе Исиномаки - там из унесенного цунами сейфа полиция извлекла 99 млн иен - более 1,3 млн долларов. Эти средства возвращены частной компании, которой они принадлежали.

Сейфов было найдено так много, что во многих полицейских участках, как сообщается, они полностью загромоздили служебные помещения и гаражи.

Из-за этого власти уже в конце марта разрешили при соблюдении строгих процедур вскрывать сейфы, чтобы поскорее устанавливать их владельцев и передавать им обнаруженные ценности.

Помимо этого полиция и гражданские спасатели обнаружили в зоне бедствия огромное количество кошельков, бумажников и сумок, из которых извлекли в общей сложности 1,3 млрд иен - более 17,5 млн долларов.

Более 90 процентов этих средств идентифицировали по находившимся рядом документам и возвратили владельцам.

В то же время в зоне бедствия отмечены и кражи брошенного имущества. В частности, там зафиксированы 56 взломов банкоматов в разрушенных зданиях. Из них похитили 684 млн иен - более 9 млн долларов. Отмечено также около 170 краж в брошенных домах.