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Из 4308 отопительных котельных ДФО к зиме уже готовы 22%
Подготовка дальневосточных регионов к предстоящему отопительному сезону находится на личном контроле полномочного представителя Президента РФ в ДФО Виктора Ишаева.
Виктор Ишаев, обратил внимание руководителей регионов на необходимость активизировать работы связанные с подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему осенне-зимнему периоду.
В мае по поручению полпреда в Хабаровске прошло совещание, на котором были подведены итоги прошедшего отопительного периода и поставлены задачи на предстоящий. В частности, регионам было поручено обратить особое внимание на выполнение программ ремонта коммунальных котельных и систем теплоснабжения, увеличения объемов работ по замене ветхих инженерных сетей, обеспечение готовности оборудования, инженерных сетей, топливного хозяйства, создание нормативных запасов топлива. В том числе, представить в июле 2011 года в аппарат полпреда информацию о предусмотренных финансовых средствах на подготовку жилищно-коммунального хозяйства субъектов к работе в отопительный сезон 2011-2012 годов. Так, практически все регионы округа увеличили финансирование на подготовку к отопительному сезону, за исключением Амурской и Сахалинской областей и Чукотского автономного округа, где расходы в сравнении с прошлым годом снизились. Всего же по округу на подготовку к осенне-зимнему периоду 2011-2012 годов из бюджетов всех уровней предусмотрено 39 449,3 млн рублей, что на 16% больше, чем в 2010 году.
В настоящее время субъекты Федерации округа продолжают подготовку к отопительному сезону.
Так, по данным аппарата полпреда всего по округу из 4308 отопительных котельных к зиме уже готовы 22%. Наименьшая готовность отмечена в Магаданской области - всего 7% котельных, в Камчатском крае –1% и Чукотском автономном округе - 0. Тепловые сети отремонтированы в целом по округу на 27% от плана, водопроводные сети – на 28%, очистные сооружения канализации – на 19%, электрические сети – на 28%, жилищный фонд – на 30%. Аварийный запас материально-технических ресурсов из плановых 279,2 млн рублей сформирован на 20%, при этом в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе финансовые средства на эти цели вообще не предусмотрены. Укомплектовать необходимой техникой, оборудованием и материалами мобильные аварийно-технические бригады необходимо в срок до 1 сентября текущего года.
Более активными темпами идет процесс поставок топлива в районы с ограниченным сроком завоза грузов. Так, по данным аппарата полпреда, в целом по округу нефтепродуктов уже заготовлено на 46% от годового плана, а угля на 47%.
В связи с ростом цен на топливо, затраты на его приобретение превышают уровень, предусмотренный в тарифах на оплату услуг. По представленной субъектами Дальнего Востока информации Виктор Ишаев направил обращение в адрес премьер-министра России Владимира Путина с просьбой рассмотреть возможность компенсировать дальневосточным регионам эти расходы.
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