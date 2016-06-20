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Новейший подводный ракетоносец "Владимир Мономах" будет служить на Тихоокеанском флоте
До конца текущего года Северный флот России лишится новейшего ракетоносца проекта 955 «Борей» «Владимир Мономах», который перейдет в распоряжение Тихоокеанского флота, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Об этом журналистам заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.
Как сообщили ранее представители военно-промышленного комплекса, поход «Владимира Мономаха» из Гаджиево в Вилючинск (Камчатка) намечен на август-сентябрь этого года.
Атомный ракетоносец на Дальнем Востоке составит компанию своему собрату по 955-му проекту атомоходу «Александр Невский», который прибыл в состав ТОФ осенью прошлого года, также проделав долгий путь с Кольского полуострова.
Адмирал ВМФ РФ также отметил, что инфраструктура Тихоокеанского флота сегодня непрерывно преображается – идет полномасштабное строительство функциональных сооружений на базе в Вилючинске, призванное обеспечить качественное базирование и обслуживание стратегических атомных подводных лодок проекта «Борей» и многоцелевых «Ясеней».
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: «Владимир Мономах» - третий представитель проекта самого современного на сегодня четвертого поколения проекта 955 «Борей». Атомоход был заложен в 2006 году и передан флоту в конце 2014-го. Основной ударной мощью субмарин данного проекта являются межконтинентальные ядерные баллистические ракеты «Булава», обладающие головной частью с блоками индивидуального наведения. Ракета может доставить 10 боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый на расстояние до 9300 километров. Субмарины проекта 955 являются штатными носителями этих ракет, однако в перспективе «Булавой» собираются оснащать и другие ракетоносцы, в частности, перевооружить ими субмарины проекта 941УМ «Акула». Всего в ближайшие годы планируется построить восемь субмарин четверого поколения, в том числе пять «Бореев» по улучшенному проекту 955А. Кроме того, российские конструкторы активно работают над подводной лодкой пятого поколения под шифром «Хаски», в конструкции которой будут преобладать композитные материалы. Это сделает лодку практически незаметной для существующих систем обнаружения.
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