www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.51 р. 100 JPY: 58.69 р.
EUR: 75.57 р. 10 CNY: 95.9 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Экономика секса: интим нынче дешев

20 Июня 2011, 22:44 | Дальний Восток

Один из главных непризнанных фактов о сексе - мы устанавливаем на него цену, цитирует The Washington Times слова Марка Регнеруса, социолога из Техасского университета. "Секс - в каком-то смысле обмен. Каждый человек что-нибудь дает партнеру. Что именно - зависит от каждого конкретного случая", - поясняет Регнерус. Он видит приметы экономики секса повсюду, отмечает журналистка Черил Ветцстейн.

В своей книге "Добрачный секс в Америке: как молодые американцы встречаются, совокупляются и задумываются о вступлении в брак" Регнерус и его соавтор Джереми Укер заключили: среди молодых американцев, не состоящих в браке, правила романтических отношений "явно ставят мужчин в более выгодное положение" и карают женщин, стремящихся к браку: особенно тех, кто хочет сохранить девственность до свадьбы. Сегодня секс ценится весьма дешево, заметил Регнерус.

"Каков же был "обменный курс" секса в прежние времена и почему он изменился?" - задается вопросом автор. Ученые давно признали, что создание пар зиждется на обмене услугами: даже в древности мужчина и женщина сходились, так как женщина может хозяйничать дома и рожать детей, а мужчина - охотиться и защищать женщин и детей. Иногда при "обмене" использовались деньги или имущество в форме приданого или калыма за невесту.

Новые правила секса и образования пар появились благодаря противозачаточным таблеткам, заявил недавно Регнерус на форуме Heritage Foundation. Прежде рынок секса был почти совмещен с "рынком невест и женихов", пояснил он. Чтобы вступить в интимные отношения с конкретной женщиной, мужчина обычно должен был дать ей нечто очень ценное - жениться на ней или хотя бы предложить руку и сердце.

Но теперь рынок секса и рынок невест и женихов существуют по отдельности. Как мужчины, так и женщины обычно вначале приходят на рынок секса. "Мужчин на нем, как правило, больше, действует закон спроса и предложения: меньшинство более могущественно", - пересказывает автор лекцию Регнеруса. Впрочем, есть и рынки секса, где преобладают женщины, - например, во многих университетах и больших городах. "Следовательно, мужчины могут устанавливать - и устанавливают - свои цены на секс", - пояснил Регнерус. Мужчинам выгодно заниматься сексом часто, с разными партнерами, без обязательств и привкуса романтики.

Многих молодых женщин это устраивает, но некоторые из них недооценивают "долгосрочные риски пребывания на рынке секса" и обнаруживают, что вступление в брак оттягивается. Причина в том, что на рынке невест и женихов, в отличие от рынка секса, мужчины в меньшинстве: они-то и диктуют правила.

Но женщины в силах повлиять на нормы сексуальной жизни, считает Регнерус. "Когда женщины сговариваются ограничить доступ мужчин к своим телам, это идет на благо всем женщинам", - подчеркнул он. Если женщины станут влиятельнее в сексуальных отношениях, мы увидим больше браков, более старательные ухаживания со стороны мужчин и т.п - "секс подорожает". Но сегодня ничем таким и не пахнет, заметил Регнерус. Перевод статьи публикует Inopressa.Ru.

Автор: "Инопресса.Ru"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru