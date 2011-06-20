Экономика секса: интим нынче дешев

Один из главных непризнанных фактов о сексе - мы устанавливаем на него цену, цитирует The Washington Times слова Марка Регнеруса, социолога из Техасского университета. "Секс - в каком-то смысле обмен. Каждый человек что-нибудь дает партнеру. Что именно - зависит от каждого конкретного случая", - поясняет Регнерус. Он видит приметы экономики секса повсюду, отмечает журналистка Черил Ветцстейн.

В своей книге "Добрачный секс в Америке: как молодые американцы встречаются, совокупляются и задумываются о вступлении в брак" Регнерус и его соавтор Джереми Укер заключили: среди молодых американцев, не состоящих в браке, правила романтических отношений "явно ставят мужчин в более выгодное положение" и карают женщин, стремящихся к браку: особенно тех, кто хочет сохранить девственность до свадьбы. Сегодня секс ценится весьма дешево, заметил Регнерус.

"Каков же был "обменный курс" секса в прежние времена и почему он изменился?" - задается вопросом автор. Ученые давно признали, что создание пар зиждется на обмене услугами: даже в древности мужчина и женщина сходились, так как женщина может хозяйничать дома и рожать детей, а мужчина - охотиться и защищать женщин и детей. Иногда при "обмене" использовались деньги или имущество в форме приданого или калыма за невесту.

Новые правила секса и образования пар появились благодаря противозачаточным таблеткам, заявил недавно Регнерус на форуме Heritage Foundation. Прежде рынок секса был почти совмещен с "рынком невест и женихов", пояснил он. Чтобы вступить в интимные отношения с конкретной женщиной, мужчина обычно должен был дать ей нечто очень ценное - жениться на ней или хотя бы предложить руку и сердце.

Но теперь рынок секса и рынок невест и женихов существуют по отдельности. Как мужчины, так и женщины обычно вначале приходят на рынок секса. "Мужчин на нем, как правило, больше, действует закон спроса и предложения: меньшинство более могущественно", - пересказывает автор лекцию Регнеруса. Впрочем, есть и рынки секса, где преобладают женщины, - например, во многих университетах и больших городах. "Следовательно, мужчины могут устанавливать - и устанавливают - свои цены на секс", - пояснил Регнерус. Мужчинам выгодно заниматься сексом часто, с разными партнерами, без обязательств и привкуса романтики.

Многих молодых женщин это устраивает, но некоторые из них недооценивают "долгосрочные риски пребывания на рынке секса" и обнаруживают, что вступление в брак оттягивается. Причина в том, что на рынке невест и женихов, в отличие от рынка секса, мужчины в меньшинстве: они-то и диктуют правила.

Но женщины в силах повлиять на нормы сексуальной жизни, считает Регнерус. "Когда женщины сговариваются ограничить доступ мужчин к своим телам, это идет на благо всем женщинам", - подчеркнул он. Если женщины станут влиятельнее в сексуальных отношениях, мы увидим больше браков, более старательные ухаживания со стороны мужчин и т.п - "секс подорожает". Но сегодня ничем таким и не пахнет, заметил Регнерус. Перевод статьи публикует Inopressa.Ru.