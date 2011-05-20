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Гражданам США выдали инструкцию о том, как готовиться к нападению зомби

20 Мая 2011, 22:21 | Дальний Восток

Причиной написания инструкции стали страхи относительно радиационной угрозы, возникшей после аварии на японской АЭС «Фукусима-1»

Американские чиновники подготовили инструкцию для граждан США о том, как готовиться к нападению зомби. Статью под названием «Готовность 101: зомби-апокалипсис» разместил в интернете Центр по борьбе и профилактике болезней США.

«Мы можем подготовиться к любым видам чрезвычайных ситуаций, к примеру, возьмем вторжение зомби. Вы можете смеяться, но, когда это произойдет, вы будете рады прочитать данное послание и, возможно, сумеете воспользоваться некоторыми советами», – пишет специалист центра Али Кан.

В памятке говорится, что подготовка к нападению голодных зомби аналогична тем действиям, которые необходимо предпринимать в преддверии урагана или пандемии. Ее авторы советуют, в первую очередь, запастись дома аварийным чемоданчиком. В нем должны быть вода, продукты с большим сроком годности, нож, скотч, радио на батарейках, копии документов, а также мыло, полотенца, одеяла и аптечка, сообщает телеканал Fox News.

После подготовки аварийного комплекта, нужно всей семьей продумать план чрезвычайных мер: где можно спрятаться и кому можно позвонить с просьбой помощи, если начнется нашествие зомби. От монстров лучше пряться в супермаркетах, советуют власти

По словам представителя Центра по борьбе и профилактике болезней Дэйва Дэйгла, причиной написания инструкции стали страхи относительно радиационной угрозы, возникшей после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» в марте этого года. По его словам, в центр стали поступать вопросы относительно возможного появления зомби в результате воздействия радиации. «Это немножко шутливое сообщение, но люди серьезно настроены на зомби», – отметил специалист.

Также сотрудники центра рассчитывают, что посетители сайта будут использовать памятку во время других чрезвычайных ситуаций – торнадо, ураганов и наводнений.

Ранее американские ученые уже изучали вопрос возможного нападения зомби. Так, один из сотрудников Пармского университета пришел к выводу, что лучшее место спасения от монстров – супермаркет, пишет РИА "Новый Регион".

Автор: РИА «Новый Регион»
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