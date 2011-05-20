Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Гражданам США выдали инструкцию о том, как готовиться к нападению зомби
Причиной написания инструкции стали страхи относительно радиационной угрозы, возникшей после аварии на японской АЭС «Фукусима-1»
Американские чиновники подготовили инструкцию для граждан США о том, как готовиться к нападению зомби. Статью под названием «Готовность 101: зомби-апокалипсис» разместил в интернете Центр по борьбе и профилактике болезней США.
«Мы можем подготовиться к любым видам чрезвычайных ситуаций, к примеру, возьмем вторжение зомби. Вы можете смеяться, но, когда это произойдет, вы будете рады прочитать данное послание и, возможно, сумеете воспользоваться некоторыми советами», – пишет специалист центра Али Кан.
В памятке говорится, что подготовка к нападению голодных зомби аналогична тем действиям, которые необходимо предпринимать в преддверии урагана или пандемии. Ее авторы советуют, в первую очередь, запастись дома аварийным чемоданчиком. В нем должны быть вода, продукты с большим сроком годности, нож, скотч, радио на батарейках, копии документов, а также мыло, полотенца, одеяла и аптечка, сообщает телеканал Fox News.
После подготовки аварийного комплекта, нужно всей семьей продумать план чрезвычайных мер: где можно спрятаться и кому можно позвонить с просьбой помощи, если начнется нашествие зомби. От монстров лучше пряться в супермаркетах, советуют власти
По словам представителя Центра по борьбе и профилактике болезней Дэйва Дэйгла, причиной написания инструкции стали страхи относительно радиационной угрозы, возникшей после аварии на японской АЭС «Фукусима-1» в марте этого года. По его словам, в центр стали поступать вопросы относительно возможного появления зомби в результате воздействия радиации. «Это немножко шутливое сообщение, но люди серьезно настроены на зомби», – отметил специалист.
Также сотрудники центра рассчитывают, что посетители сайта будут использовать памятку во время других чрезвычайных ситуаций – торнадо, ураганов и наводнений.
Ранее американские ученые уже изучали вопрос возможного нападения зомби. Так, один из сотрудников Пармского университета пришел к выводу, что лучшее место спасения от монстров – супермаркет, пишет РИА "Новый Регион".
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
- Фильм об иконе Пресвятой Богородицы "Умиление Градоякутская" расскажет о святыне Якутии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"