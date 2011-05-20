Россия собирается ввести в строй первую плавучую АЭС у берегов Камчатки

Немецкая Tageszeitung со ссылкой на норвежский экологический центр Bellona сообщает, что в будущем году Россия собирается ввести в строй первую плавучую АЭС. Как считают защитники природы, это делается "с целью продажи техники за границу".

АЭС предполагается поставить на якорь в районе Камчатки, рассказывает автор статьи Райнхард Вольф, добавляя, что в районе имеются действующие вулканы и, кроме того, полуостров находится в зоне повышенной сейсмической активности. "Это скандал, что МАГАТЭ хранит молчание по этому поводу", - говорит Фредерик Хауге, председатель Bellona.

В Bellona считают, что регион не нуждается в дополнительной электроэнергии. Игорь Кудрик, эксперт экологического центра, полагает, что действующая АЭС выставляется в расчете на потенциальных заказчиков, Индонезию, Вьетнам, Индию и Японию, чтобы представители этих стран могли увидеть, как функционирует плавучая электростанция.

"Росатом", говорится далее в статье, не сомневается в надежности плавучих АЭС, но эксперты Bellona указывают на целый ряд узких мест. Это и проблемы, связанные с необходимостью постоянного охлаждения реактора, и отсутствие инфраструктуры для проведения спасательных работ в случае катастрофы, пишет "Инопресса.Ru".