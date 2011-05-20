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Завтра, 21 мая, "произойдет всемирное землетрясение, и верующие будут перемещены в рай"

20 Мая 2011, 20:41 | Дальний Восток

Накануне конца света по версии американского библеиста-самоучки Гарольда Кемпинга корреспондент The New York Times побеседовал с его последователями.

Судный день настанет "ровно через 7 тыс. лет после Великого потопа", то есть, как заключил по итогам "ряда расчетов на основе Библии" Кемпинг, в субботу, 21 мая 2011 года. Предыдущий прогноз Кемпинга (на 1994 год) не сбылся, однако новое пророчество, подкрепленное "свежими данными", - точное, утверждает он. Завтра "произойдет всемирное землетрясение, и верующие будут перемещены в рай. Неверующие будут в течение пяти месяцев подвергаться эпидемиям, землетрясениям, войнам, голоду и всяческим мучениям, после чего (в октябре) планета полностью разрушится", - убеждены адепты. Субботу они, по словам Гэри Даниэлса, проведут, "не отрывая глаз от телевизора, в ожидании всеобщего воскресения и землетрясения - от государства к государству".

Многие из них сталкиваются с непониманием со стороны родственников. В семье Хаддад раскол прошел по границе поколений. "У меня смешанные чувства. Я очень рада возвращению Господа, но боюсь, что мои дети могут остаться [на земле среди неверующих]. Что ж, нужно принимать Божью волю", - делится впечатлениями медсестра Эбби Хаддад Карсон. Два года назад она уволилась, чтобы "вострубить" о грядущем конце света. Вместе с мужем Робертом они разъезжают по стране и раздают брошюры.

"Мама мне прямо сказала, что в рай я не попаду. Сначала я правда очень расстроилась, но она в это искренне верит", - говорит 16-летняя дочь Хаддадов Грейс. "Люди смотрят на мою семью и думают, что и я такой же. Держу своих друзей подальше от них, насколько это возможно", - признался ее 14-летний брат Джозеф. Это "часть испытания на искренность веры", считает представитель созданной Кемпингом радиостанции Family Radio Кевин Браун. Впрочем, некоторые из последователей проповедника в итоге обретают в семье если не поддержку, то, по крайней мере, уважение к своим верованиям, пишет Inopressa.ru со ссылкой на The New York Times.

Автор: Дмитрий Судаков
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