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За продажу алкоголя детям могут посадить
В Госдуме планируют ужесточить меры наказания за реализацию алкоголя и пива несовершеннолетним. Причем под уголовную ответственность рискует попасть непосредственно продавец. Соответствующий законопроект должен быть принят парламентариями до конца весенней сессии, пишут "Известия".
Планировалось, что второе чтение этот документ пройдет 18 мая. Однако принятие законопроекта было решено отложить. Поводом стало то, что самый популярный напиток среди молодежи - пиво официально пока не является алкоголем.
- Сейчас пиво и алкоголь разведены, - поясняет "Известиям" один из инициаторов законопроекта "единоросс" Виктор Звагельский. - То есть, допустим, продав несовершеннолетнему водку, юридическое лицо автоматически лишается лицензии на реализацию алкоголя. В то же время, "отпустив" молодому человеку пиво, он рискует только приостановлением торговой деятельности своего магазина на 90 дней. Но, поверьте, это наказание очень легко можно "отсудить".
Таким образом, Звагельский и его коллеги сейчас вынуждены ждать принятия правительственных поправок, согласно которым с юридической точки зрения пенный напиток уже ничем не будет отличаться от "беленькой", "полусладкого" и т.д. "Думаю, этот документ будет принят в 20-х числах июня, - говорит депутат. - Возможно, в тот же день или, грубо говоря, на следующий Госдума рассмотрит во втором чтении и наш законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части усиления мер по предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции и пива". Тогда они будут унифицированы, а значит, заработают в полную силу".
На сегодняшний день за продажу алкоголя магазин может получить штраф максимум в 30-40 тысяч рублей. Сам продавец при этом рискует потерять не более 4 тысяч. А между тем именно человек за прилавком принимает окончательное решение. "Отпуская спиртное, продавец ведь элементарно не спрашивает у подростка паспорт, - замечает в разговоре с "Известиями" еще один автор законопроекта - депутат Роберт Шлегель. - Считаю, что, повысив ответственность этих людей, мы тем самым существенно сократим подобные продажи".
Так, вводится новая статья для УК, предусматривающая целый спектр наказаний за "сбыт алкогольной продукции и пива несовершеннолетним". Продавец, неоднократно отпустивший "детям" алкоголь, наказывается штрафом до 80 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности до трех лет. За то же деяние, только уже с пивом, необходимо будет выплатить до 50 тысяч либо посвятить себя в ближайшие шесть месяцев исправительным работам.
Что касается Кодекса об административных правонарушениях, то и его предлагается несколько дополнить. За розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) на граждан налагается штраф от 3 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц - от 80 до 100. "За пиво" должностному лицу придется выплатить те же 3-5 тысяч, юрлицу - 50-80.
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