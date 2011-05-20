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Минобороны ликвидирует управление по активному отдыху во Владивостоке

20 Мая 2011, 17:36 | Дальний Восток

Минобороны России ликвидирует ФГУ «Управление по активному отдыху», которое предоставляло путевки для отдыха на турбазах для военнослужащих и их семей, а также ветеранов армии и флота.

«В соответствии с директивой министра обороны Анатолия Сердюкова до конца мая наше управление и все его 12 представительств в военных округах и на флотах должны быть ликвидированы, а их функции переданы в Департамент по санаторно-курортному обеспечению Минобороны», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в управлении. По его словам, ликвидация управления и его филиалов затруднила централизованное распространение путевок на наступающий летний сезон.

«Военнослужащим и членам их семей рекомендовано оформлять, оплачивать и получать путевки непосредственно на военных турбазах. К концу мая мы должны освободить помещения так же, как и служащие Департамента по санаторно-курортному обеспечению, которые находятся вместе с нами», — отметил собеседник агентства. Он сообщил, что здание в Москве по адресу: Фрунзенская набережная, дом 26, где находилось управление активного отдыха, скорее всего, будет выставлено на торги и продано, также представительства управления ликвидируются в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке, Североморске, Калининграде, Чите и Новосибирске, сообщает ИА "Росбалт".

Как пишет "Российская газета", тут же возникает другой вопрос: как теперь добывать путевки офицерам из далеких гарнизонов? В прежние времена они ездили за ними в штаб-квартиры своих округов-флотов. Путь иногда был неблизкий, но он все же короче дороги к московскому департаменту. В минобороны говорят, что обращаться туда напрямую не обязательно. Все желающие могут подавать заявки по электронной почте. А оформление и получение путевок будет организовано непосредственно в местах отдыха.

Между прочим, с нынешнего года проводить там отпуск военнослужащие могут целыми семьями. Прежде своих детишек военные мамы и папы вынуждены были "пристраивать" где-то поблизости от санатория, турбазы или дома отдыха. Узнать подробно, что и как делать, будущим отпускникам предлагают на сайте минобороны или по бесплатной прямой телефонной линии санаторно-курортного департамента: 8-800-200-08-64 и 8-800-200-08-97.

Таков официальный комментарий военных. А в неофициальном разговоре они признали, что в одночасье обновить полуразрушенные курортные здания и убогие, толком не ремонтированные с 70-х годов прошлого столетия комнаты на ведомственных турбазах они не в состоянии. Чтобы привести их в божеский вид, нужны не только средства, но и время. Именно этим, в частности, в минобороны объясняют, почему нынешним летом не примет отдыхающих военный санаторий "Сухум". Там военные, наконец-то, начинают капитальный ремонт, и до его завершения о путевках в Абхазию офицерским семьям придется забыть.

Автор: ИА "Росбалт"
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