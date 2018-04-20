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Чемпионом в гонке на собачьих упряжках "Берингия-2018" стал Валентин Левковский
Об этом сообщили в оргкомитете по подготовке и проведению гонки.
Там рассказали, что в копилке пятикратного участника «Берингии» Валентина Левковского это третья победа. По количеству наград высшей пробы Валентин уже догнал своего отца – Николая Николаевича Левковского.
Серебряным призером стал каюр из Москвы, дебютант «Берингии» – Вячеслав Демченко. Третье место и звание бронзового призера - у Андрея Семашкина, сообщили "Золотому Рогу" в Правительстве Камчасткого края.
4 и 5 места завоевали представители юниорской группы марафонской гонки – Алиса Ищенко и Александр Чуприн. Для восемнадцатилетней Алисы эта гонка стала дебютом. За 25 этапов ей удалось подняться с 9 на 4 место.
«Когда шли по маршруту, я, конечно, сильно радовалась тому, что у нас получилось, и мы прошли весь этот путь. А сейчас мысль только одна – распрячь собак, накормить их. Они очень устали. Так что пока не до эмоций, не до радости. Хотя, если честно, я очень рада и очень хочется домой», – поделилась первыми впечатлениями дебютантка гонки Алиса Ищенко.
6 место занял представитель ЧАО – Геннадий Томилов. Он уже второй раз принимает участие в берингийских заездах. По результатам гонки Геннадий Томилов становится обладателем первой премии в номинации «За верность традициям Севера».
7 место завоевал Виталий Тишкин.
«Я доволен результатом, я доволен гонкой! Мы выполнили программу максимум – дошли до финиша. Я сохранил всех своих собак, сегодня посмотрел лапки – у всех просто идеальные, только Король, мой верный передовик, немного стер, но я думаю, они у него очень быстро заживут. Было иногда очень тяжко, особенно этап до Аянки. Честное слово, думал, что брошу и снимусь, но потом успокоился, и мы нормально дошли. Так что я очень рад, что мы финишировали», – поделился Виталий Тишкин.
Восьмое место у Романа Мандятова. Он станет обладателем второй премии в номинации «За верность традициям Севера».
9 и 11 места заняли представители Чукотского автономного округа Дмитрий Калявуквун и Захар Выквытке. 10 место - у единственного представителя Корякского автономного округа, самого северного каюра Камчатки – Германа Николаевича Айначгина.
В чукотском селе приветливо встретили участников «Берингии». На площади был организовали концерт. 19 апреля участники гонки «Берингия-2018» будут доставлены самолетами в Петропавловск-Камчатский. А 20 апреля в краевой столице пройдет торжественное награждение и чествование каюров, затем все участники гонки разъедутся по домам.
Напомним, гонка стартовала 11 марта в селе Мильково Камчатского края. На старт заезда вышли 15 каюров, к финишу дошли 11. Первыми снялись с гонки Анфиса Бразалук и Тимофей Гынунтегин. Затем, за неспортивное поведение и нарушение правил, был снят с гонки Александр Долгодушев. В Тиличиках о прекращении борьбы заявил дебютант гонки – Ярослав Адуканов. За 25 этапов участники «Берингии-2018» прошли 2101 километр – это абсолютный мировой рекорд.
Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия-2018» организована Правительством Камчатского края. Генеральный партнёр гонки - ООО «Газпром трансгаз Томск». Официальные спонсоры - АО «Золото Камчатки», ПАО ВТБ, АО «ННК». Технический партнёр - ООО «Авиационная компания «Витязь-Аэро». Спонсоры: Группа компаний «Ренова», АО «Управляющая компания «Аэропорты регионов», ПАО «Новатэк», ПАО «Океанрыбфлот», «Корпорация ПАРУС», АО «Корякэнерго», Группа компаний «Аэрофьюэлз», ООО «Юсас-Строй», ООО «Дальневосточный технический центр «Морсвязьспутник». Информационная поддержка гонки: информагентство «Камчатка», радиостанция «Дорожное радио», радиостанция «Наше радио», радиостанция «Радио СВ».
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