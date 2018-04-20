Проблемы Корейского полуострова смогут решить только сами корейцы

Россия надеется на нормализацию ситуации в регионе, а город Владивосток готов стать столицей корейского мира

Хочется верить, что грядущие переговоры между Северной Кореей и Южной станут первым шагом на пути к становлению мира на Корейском полуострове. На это очень надеется российское общество и российский бизнес. Ведь, как известно, Россия граничит с КНДР и активно наращивает экономические связи с Республикой Кореей и обострение ситуации здесь не может устраивать россиян.

Внимание всего мирового сообщества приковано к предстоящим переговорам на высшем уровне между Северной и Южной Кореей, которые пройдут 27 апреля 2018 г. Искренне надеемся, что данная встреча станет первым шагом на пути становления мира и положит конец эпохе изнурительной холодной войны и конфронтации.

Лозунгом предстоящих переговоров, проводимых впервые за 11 лет, была выбрана фраза «Новое начало мира». Данный лозунг отражает чаяния всех народов региона, которые с нетерпением ждут установления мира на Корейском полуострове в результате Саммита-2018.

Используя возможности морского сообщения Японского (Восточного) моря и Транссибирской магистрали для расширения географии экономического сотрудничества на Евразийском континенте, уже в ближайшем будущем наши мечты о мире и процветании стран Северо-Восточной Азии могли бы воплотиться в реальность. Россия готова предложить мирной, а в последствии и объединенной Корее много экономических проектов в виде нефте- и газопроводов, совместных логистических проектов и так далее.

В рамках Новой северной политики РК Россия является самым важным партнером, т.к. с геополитической точки зрения она является воротами и плацдармом для выхода на Евразийский континент. Надеемся, что в результате межкорейских переговоров удастся добиться денуклеаризации КНДР. В этом случае исчезновение угрозы безопасности в Северо-Восточной Азии станет прекрасной основой для эффективного многостороннего экономического и политического сотрудничества, где каждая страна сможет внести свой вклад.

Кроме того, Россия надеется и на положительный исход возможной встрече президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Кстати, самым подходящим местом для встреч по корейской проблеме многие специалисты назвают приморскую столицу Владивосток. Понятно, что идея эта давно витает в воздухе. А знающие люди поговаривают, что даже на Восточном экономическом форуме, в тиши президентско-премьерских переговоров, заинтересованные стороны зазывали обсудить опасно разогревшийся корейский конфликт как раз на приморской земле.

Плюсы этой идеи очевидны. Владивосток - уникальный европейский город на Тихом океане в большим опытом принимать самые грандиозные мероприятия с участием первых лиц. То есть, имя города известно, и исправно мелькает в ведущих мировых СМИ. Опять же, лидерам ехать далеко не надо. Известно ведь, что северокорейские вожди предпочитают путешествовать на поездах. Без проблем. Тем более опыт таких поездок по маршруту Пхеньян - Владивосток у нас тоже есть. Ну и геополитические причины налицо. Главная заключается в том, что Россия - одна из немногих стран в мире, у которых хорошие отношения с обеими Кореями. И сдается, что обе стороны могут поверить России как потенциальному гаранту любых разумных договоренностей.

Андрей ПУШКАРЕВ, главный редактор Издательской компании «Золотой Рог», Владивосток.