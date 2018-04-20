www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.86 р. 100 JPY: 56.69 р.
EUR: 75.4 р. 10 CNY: 96.93 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
АТР
Распечатать

Проблемы Корейского полуострова смогут решить только сами корейцы

20 Апреля 2018, 08:38 | Дальний Восток

Россия надеется на нормализацию ситуации в регионе, а город Владивосток готов стать столицей корейского мира

Хочется верить, что грядущие переговоры между Северной Кореей и Южной станут первым шагом на пути к становлению мира на Корейском полуострове. На это очень надеется российское общество и российский бизнес. Ведь, как известно, Россия граничит с КНДР и активно наращивает экономические связи с Республикой Кореей и обострение ситуации здесь не может устраивать россиян.

Внимание всего мирового сообщества приковано к предстоящим переговорам на высшем уровне между Северной и Южной Кореей, которые пройдут 27 апреля 2018 г. Искренне надеемся, что данная встреча станет первым шагом на пути становления мира и положит конец эпохе изнурительной холодной войны и конфронтации.

Лозунгом предстоящих переговоров, проводимых впервые за 11 лет, была выбрана фраза «Новое начало мира». Данный лозунг отражает чаяния всех народов региона, которые с нетерпением ждут установления мира на Корейском полуострове в результате Саммита-2018.

Используя возможности морского сообщения Японского (Восточного) моря и Транссибирской магистрали для расширения географии экономического сотрудничества на Евразийском континенте, уже в ближайшем будущем наши мечты о мире и процветании стран Северо-Восточной Азии могли бы воплотиться в реальность. Россия готова предложить мирной, а в последствии и объединенной Корее много экономических проектов в виде нефте- и газопроводов, совместных логистических проектов и так далее.

В рамках Новой северной политики РК Россия является самым важным партнером, т.к. с геополитической точки зрения она является воротами и плацдармом для выхода на Евразийский континент. Надеемся, что в результате межкорейских переговоров удастся добиться денуклеаризации КНДР. В этом случае исчезновение угрозы безопасности в Северо-Восточной Азии станет прекрасной основой для эффективного многостороннего экономического и политического сотрудничества, где каждая страна сможет внести свой вклад.

Кроме того, Россия надеется и на положительный исход возможной встрече президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Кстати, самым подходящим местом для встреч по корейской проблеме многие специалисты назвают приморскую столицу Владивосток. Понятно, что идея эта давно витает в воздухе. А знающие люди поговаривают, что даже на Восточном экономическом форуме, в тиши президентско-премьерских переговоров, заинтересованные стороны зазывали обсудить опасно разогревшийся корейский конфликт как раз на приморской земле.

Плюсы этой идеи очевидны. Владивосток - уникальный европейский город на Тихом океане в большим опытом принимать самые грандиозные мероприятия с участием первых лиц. То есть, имя города известно, и исправно мелькает в ведущих мировых СМИ. Опять же, лидерам ехать далеко не надо. Известно ведь, что северокорейские вожди предпочитают путешествовать на поездах. Без проблем. Тем более опыт таких поездок по маршруту Пхеньян - Владивосток у нас тоже есть. Ну и геополитические причины налицо. Главная заключается в том, что Россия - одна из немногих стран в мире, у которых хорошие отношения с обеими Кореями. И сдается, что обе стороны могут поверить России как потенциальному гаранту любых разумных договоренностей.

Андрей ПУШКАРЕВ, главный редактор Издательской компании «Золотой Рог», Владивосток.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: трамп  США  ядерное оружие  ким чен ын  КНДР  ракеты  Республика Корея 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru