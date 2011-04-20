Арестантам СИЗО разрешили заказывать еду из ресторанов

В соответствии с правилами внутреннего распорядка СИЗО, опубликованными на сайте ФСИН, администрация изолятора «при наличии соответствующих условий» обеспечивает доставку блюд для подозреваемых и обвиняемых из пунктов общественного питания.

Среди прочих платных бытовых и медико-санитарных услуг, доступных подозреваемым и обвиняемым, указаны ремонт обуви, модельная стрижка, укладка волос на голове, услуги нотариуса, снятие копий с документов, а также некоторые медицинские услуги, передает Lenta.Ru.

Правила устанавливают, что сотрудникам СИЗО следует обращаться к подопечным на «вы», называть их «гражданин» или «гражданка» и далее по фамилии либо «подозреваемый», «обвиняемый» или «осужденный» соответственно. В свою очередь, контингент изолятора также обязан обращаться к сотрудникам СИЗО на «вы» и называть их «гражданин» или «гражданка».

Другая норма, закрепленная в новой редакции правил, — возможность непрерывного сна в течение не менее восьми часов. В примерном распорядке дня предлагается отводить на это время с 22:00 до 6:00, однако в каждом СИЗО этот период может меняться в зависимости от наполняемости, местных условий, продолжительности светового дня, времени года «и других обстоятельств».

Администрация СИЗО должна принимать жалобы, заявления и предложения от подозреваемых и обвиняемых как в письменной, так и в устной форме. Ответы на устные заявления объявляются в течение суток, а на письменные жалобы в адрес администрации — в течение десяти суток.

Правила запрещают проносить и использовать в СИЗО во время свиданий технические средства связи, компьютеры, кино-, фото-, аудио-, видео- и множительную аппаратуру. Соответствующие поправки Госдума приняла летом 2010 года.

Устанавливается, что свидания подозреваемого или обвиняемого с адвокатом должны проходить наедине без разделительной перегородки и без ограничения их количества и продолжительности. При этом сотруднику СИЗО разрешено видеть подозреваемого или обвиняемого и защитника, но не слышать их. Свидания с родственниками, напротив, проводятся под контролем сотрудников СИЗО и через перегородку, а переговоры могут прослушиваться.

Изменения в правила внутреннего распорядка были внесены приказом Министерства юстиции РФ от 27 декабря 2010 года №410, пишет ИА "Росбалт".