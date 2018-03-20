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Дальневосточный институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)" в г. Хабаровске

20 Марта 2018, 17:50 | Дальний Восток

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 24 июля 2015 г. № 1573, серия 90Л01 № 0008577 (бессрочно).
Свидетельство о государственной аккредитации № 1519 от 09.11.2015 г. Реклама

 


 

Дальневосточный институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Хабаровске создан в 2001 году с целью подготовки квалифицированных специалистов в области юриспруденции как для Министерства юстиции, так и иных органов, организаций и учреждений Дальневосточного Федерального округа, а также в целях повышения квалификации работников органов государственной власти.

За годы существования института укрепился педагогический штат, сформировались педагогические традиции и ценности. В его стенах трудится сложившийся коллектив научно-педагогических работников, более 70 % из которых имеют ученые степени, из них большинство - по юридическим специальностям. Благодаря высокому профессионализму, творческой увлеченности педагогического коллектива совершенствуется образовательный процесс, внедряются современные педагогические технологии, открываются новые программы обучения.


 

 

Институт тесно взаимодействует с Главным управлением Министерства юстиции России по Хабаровскому краю и ЕАО, Следственным управлением Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и другими государственными органами и учреждениями, которые являются базовыми для прохождения всех видов практики студентами Института. Руководители этих органов входят в состав государственных экзаменационных комиссий и имеют возможность уже на экзаменах отбирать наиболее достойных кандидатов для работы на государственной службе.

Подведомственный Министерству юстиции России Институт реализует широкий перечень программ дополнительного профессионального образования - повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов юридического, экономического и педагогического профиля, в том числе арбитражных управляющих и специалистов в области медиации. Соглашения о взаимодействии в сфере профессионального обучения заключены с Федеральной службой судебных приставов, Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестром), Адвокатской и Нотариальной палатами, саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих, Союзом медиаторов Дальнего Востока и Забайкалья.

В институте работает Юридическая клиника, которая является базой практики для получения умений и навыков профессиональной юридической деятельности, практической подготовки студентов к выполнению конкретных профессиональных обязанностей юриста. К участию в работе юридической клиники привлекаются студенты старших курсов, которые дают юридические консультации, оказывают помощь в составлении процессуальных документов, исковых заявлений. Заключен договор с Управлением федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю, по которому студенты и преподаватели - кураторы Юридической клиники оказывают правовую помощь осужденным по вопросам жилищного и семейного права.

Директором института является доктор юридических наук, профессор Кулыгин Владимир Владимирович - автор более ста научных работ, Советник Научно - консультативного совета при Прокуроре Хабаровского края, Член Научно - консультативного совета при Следственном управлении Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю, Председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по Хабаровскому краю.

С 2018 г. начался постепенный переход на ношение форменной одежды Минюста России студентами Института, которое вскоре будет обязательным для всех вновь принимаемых на очное обучение.


 
 
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Теги: куда пойти учиться 



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