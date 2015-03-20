В Хабаровске оштрафовали девушек за игру в снежки в стиле ню

Две девушки, которые фотографировались обнаженными на центральной улице в Хабаровске, оштрафованы на 500 рублей каждая, сообщает газета «Золотой Рог».

Фотосессия состоялась в Хабаровске утром в минувшее воскресенье. Девушек заснял не только фотограф, но и прохожие. Любительские кадры попали в интернет и вызвали бурное обсуждение.

«Полиция установила личности девушек, их пригласили в отделение полиции для беседы. На хабаровчанок составили протокол по административной статье "мелкое хулиганство" и оштрафовали на 500 рублей каждую», — сообщил РИА Новости старший специалист пресс-службы городского УМВД Кирилл Блинов.

По словам собеседника агентства, девушки объяснили свой поступок тем, что им захотелось попозировать обнаженными. Фотограф к ответственности привлечен не был, так как только фотографировал моделей и общественный порядок не нарушал.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.