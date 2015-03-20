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Видеонаблюдение за ходом ЕГЭ на Сахалине обеспечит "Ростелеком"
«Ростелеком» и Министерство образования Сахалинской области заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) на Сахалине в 2015 году, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе "Ростелекома".
Согласно контракту в Сахалинской области «Ростелеком» должен установить, настроить и протестировать ПАКи* в 32 школах островного края и региональном центре обработки информации. Таким образом, 317 аудиторий в различных школах края будут оборудованы системой видеонаблюдения. Из них 210 аудиторий будут доступны в режиме онлайн.
Проведение первого досрочного экзамена запланировано на 23 марта. В школах г. Южно-Сахалинска выпускники будут проверять свои знания по математике. Основной этап экзаменов пройдет в период с 25 мая по 26 июня.
В рамках проекта второй год подряд будет работать портал SMOTRIEGE.RU, специально разработанный «Ростелеком» для просмотра в режиме реального времени интернет–трансляций во время проведения ЕГЭ в 2014 году. По решению заказчика этот портал доступен для федеральных и общественных наблюдателей, аккредитованных Рособрнадзором, представителей Министерства образования и науки РФ, Органов Исполнительной власти субъектов РФ, Рособрнадзора.
Для обеспечения полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» предоставил интеллектуальный номер 8-800-100-4312.
«Ростелеком» и Рособрнадзор заключили государственный контракт на оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) на территории Российской Федерации в 2015 году.
При проведении ЕГЭ в этом году ПАКами должно быть оснащено не менее 3081 объекта, включая пункты проведения экзаменов и региональных центров обработки информации. Таким образом, более 36 тыс. аудиторий по всей стране будут оборудованы системой видеонаблюдения при этом не менее 16 тыс. аудиторий - доступны в режиме онлайн. Запись информации в ЦОДы будет произведена со всех пунктов проведения экзамена. Общее время проведения трансляции составит 36 дней, а период трансляции увеличится в два раза и составит 8 месяцев.
* В состав ПАКа входит 2 видеокамеры, ноутбук или персональный компьютер, комплект кабелей, внутренний жесткий диск емкостью 2 ТБ.
Досье "Золотого Рога": Сахалинский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Сахалинской области. Входит в состав Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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