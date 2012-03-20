В день инаугурации Президента РФ будем отдыхать

День инаугурации нового президента России 7 мая станет в стране выходным днем. Премьер-министр Владимир ПУТИН, который вступит в этот день в должность главы государства, подписал постановление о переносе выходных дней, согласно которым россияне будут отдыхать с 6 по 9 мая. А 5 мая будет рабочим днем.

«Имея в виду, что люди высказывают заинтересованность в том, чтобы в это время было больше выходных дней, с тем чтобы можно было на участки поехать, на огороды, предлагается перенести выходной день с субботы, 5 мая, на понедельник, 7 мая, а с субботы, 12 мая, на вторник, 8 мая», – прокомментировал свое решение Путин. Таким образом, россияне будут отдыхать в мае сначала три, а потом и четыре дня подряд.

«Золотой Рог».